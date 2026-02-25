В Переделкино открылся музейный дом "Первая дача"

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В Переделкино открылась "Первая дача" — музейный дом, посвященный городку писателей, его жителям и литературной истории ХХ века.

Стены и разговоры

Проект удалось осуществить после комплексной реставрации Коттеджа №1. "Мы решили не придумывать искусственную “мемориальную обстановку”. Подчеркнуто, подсвечено и обрамлено главное — сами стены, настоящий музейный экспонат. Все остальное будет меняться с помощью аккуратных мультимедийных интеграций в зависимости от выставочной программы", — поясняет Дарья Беглова, руководитель Дома творчества Переделкино, куратор музейного дома "Первая дача".

"Первая дача" стане музеем разговоров, основанным на переписках, мемуарах, дневниковых записях, свидетельствах и исторических документах. С помощью исследователей, кураторов, драматургов и режиссеров здесь будут создаваться выставочные проекты, в которых гости почувствуют себя вовлеченными слушателями.

"Нам хотелось выявить те самые разговоры, которыми был наполнен городок писателей: долгие разговоры на прогулках, обсуждения после чтений, разговоры тяжелые и доверительные, воображаемые, полемика, критика, разговоры авторов и их литературных героев, переписки, комментарии, разговоры без слов", — отмечает Дарья Беглова.

Архитектура "Первой дачи"

В доме есть большой многофункциональный зал для выставок, встреч, кинопоказов и лекций. Там разместилась инсталляция Алексея Луки "Писательские столы" — арт-объект и место для экспонирования архивных документов. По левую и правую сторону от зала — кухня, спальня и кабинет.

На второй этаже расположился Архив литературной жизни ХХ века. Здесь организовано место для встреч и работы с медиаархивом, сделана стеклянная капсула для мемориальных объектов.

"Ход коня"

У каждой выставки музейного дома будет центральный герой — один из жителей Переделкино.

Первая экспозиция "Ход коня" посвящена Виктору Шкловскому. Он жил в петроградском Доме искусств (ДИСК) и был близок к кругу "Серапионовы братья". Участвовал в заговоре эсеров, бежал из России, но затем вернулся.

Проект представлен четырьмя сеансами, охватывающими всю жизнь героя. "Внутри каждого периода мы выделили главные события. Наш драматург Алексей Синяев из воспоминаний самого Виктора Борисовича, статей о нем, мемуаров, книг, где он был прототипом, собрал методом монтажа соответствующие тексты в единое полотно нарратива. Дом заговорит: звуковые сценарии и инсталляции будут находиться в “жилой” части — на кухне, в кабинете, в комнате с печью и спальне. А в центральном зале музейного дома, в выставочных столах, разместятся редкие документы и материалы к различным “темам Шкловского”", — рассказывает Дарья Беглова.

Также в пространстве дома будут выставляться работы современных художников.

История Коттеджа №1

Коттедж №1. был построен в городке одним из первых и отдан Бруно Ясенскому, польскому коммунисту, приехавшему жить и работать в СССР. Его роман "Человек меняет кожу" был популярен в 1930-годы. После ареста писателя в 1937-ом дом некоторое время пустовал, а затем в нем устроили детский лагерь.

После войны здесь находилось общежитие Литературного института, затем коттедж стал частью Дома творчества писателей и сдавался покомнатно. В нем жили Расул Гамзатов, Василий Аксенов, Юрий Олеша, Семен Липкин и Инна Лиснянская и многие другие писатели.