В Брянской области осудили пенсионера за домогательства к девочке

"Принимая во внимание результаты экспертизы и другие доказательства, суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год", - говорится в сообщении.

Не согласившись с таким решением, пенсионер и его адвокат подали апелляции. В них, как рассказала объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона, они просили оправдать мужчину, ссылаясь на недостоверность показаний девочки и отсутствие свидетелей произошедшего. Рассмотрев апелляции, брянский областной суд посчитал, что у потерпевшей не было мотива для того, чтобы оговорить осужденного, а судебно-психиатрическая экспертиза проведена с соблюдением всех норм закона. Наказание пенсионеру оставили без изменений.