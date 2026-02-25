В Брянской области осудили пенсионера за домогательства к девочке

БРЯНСК, 25 фев – РИА Новости. Брянский пенсионер получил 12 лет колонии строгого режима за домогательства к девочке на пляже, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.
"Суд первой инстанции установил, что летом 2024 года фигурант дела познакомился на пляже с девочкой 2013 г.р., обменялся с ней телефонами и в этот же вечер пригласил на прогулку, в ходе которой рассказывал ей истории интимного содержания. При следующей встрече пенсионер пригласил потерпевшую на пляж, где трогал ее за грудь", - рассказало ведомство в своем Telegram-канале.
Уголовное дело расследовалось по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Пенсионер не признал своей вины и настаивал, что вытаскивал девочку из воды, так как испугался за нее в связи с тем, что на этом пляже ранее утонули двое парней. Он настаивал, что не совершал никаких действий сексуального характера.
"Принимая во внимание результаты экспертизы и другие доказательства, суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год", - говорится в сообщении.
Не согласившись с таким решением, пенсионер и его адвокат подали апелляции. В них, как рассказала объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона, они просили оправдать мужчину, ссылаясь на недостоверность показаний девочки и отсутствие свидетелей произошедшего. Рассмотрев апелляции, брянский областной суд посчитал, что у потерпевшей не было мотива для того, чтобы оговорить осужденного, а судебно-психиатрическая экспертиза проведена с соблюдением всех норм закона. Наказание пенсионеру оставили без изменений.
