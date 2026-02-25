https://ria.ru/20260225/pensii-2076603343.html
Мишустин рассказал об индексации страховых пенсий
Мишустин рассказал об индексации страховых пенсий - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин рассказал об индексации страховых пенсий
Страховые пенсии россиян в прошлом году были проиндексированы в два этапа, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2026
россия
2026
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Страховые пенсии россиян в прошлом году были проиндексированы в два этапа, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин 25 февраля выступает в Государственной думе с отчетом за 2025 год. В заседании также принимают участие члены правительства.
«
"На особом контроле – вопросы доходов старшего поколения. В два этапа по поручению президента повысили страховые пенсии, исходя из инфляции в 9,5%", - сказал Мишустин во время доклада.
Он отметил также, что с 1 января 2025 года также была возобновлена индексация пенсий для работающих россиян.