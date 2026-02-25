https://ria.ru/20260225/pauerbank-2076669863.html
В самолете "Уральских авиалиний" задымился пауэрбанк
В самолете "Уральских авиалиний" задымился пауэрбанк - РИА Новости, 25.02.2026
В самолете "Уральских авиалиний" задымился пауэрбанк
Пауэрбанк задымился в самолете авиакомпании "Уральские авиалинии", рейсом из Екатеринбурга в Стамбул, устройство удалось потушить, а самолет продолжил полет
екатеринбург
стамбул
В самолете "Уральских авиалиний" задымился пауэрбанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 фев - РИА Новости. Пауэрбанк задымился в самолете авиакомпании "Уральские авиалинии", рейсом из Екатеринбурга в Стамбул, устройство удалось потушить, а самолет продолжил полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
«
"На борту самолета Airbus A320, выполнявшего рейс U6773 по маршруту Екатеринбург – Стамбул, у одного из пассажиров задымился пауэрбанк", - сказала собеседница агентства.
В пресс-службе отметили, что потушить устройство удалось благодаря профессиональным действиям бортпроводника-инструктора.
"Самолет продолжил полет в штатном режиме и благополучно приземлился в аэропорту Стамбула", - добавили в пресс-службе.