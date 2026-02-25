Рейтинг@Mail.ru
В самолете "Уральских авиалиний" задымился пауэрбанк - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/pauerbank-2076669863.html
В самолете "Уральских авиалиний" задымился пауэрбанк
В самолете "Уральских авиалиний" задымился пауэрбанк - РИА Новости, 25.02.2026
В самолете "Уральских авиалиний" задымился пауэрбанк
Пауэрбанк задымился в самолете авиакомпании "Уральские авиалинии", рейсом из Екатеринбурга в Стамбул, устройство удалось потушить, а самолет продолжил полет,... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T15:40:00+03:00
2026-02-25T15:40:00+03:00
екатеринбург
стамбул
уральские авиалинии
airbus a320
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986839508_0:84:2489:1484_1920x0_80_0_0_ea03089c4d4b004eec0c46c49f5586c5.jpg
https://ria.ru/20260213/samolet-2074242139.html
екатеринбург
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986839508_0:0:2033:1524_1920x0_80_0_0_94fdc8d45b97bad34ffc05c93dede6b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
екатеринбург, стамбул, уральские авиалинии, airbus a320, происшествия
Екатеринбург, Стамбул, Уральские авиалинии, Airbus A320, Происшествия
В самолете "Уральских авиалиний" задымился пауэрбанк

Пауэрбанк задымился на рейсе "Уральских авиалиний" из Екатеринбурга в Стамбул

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПассажирский самолёт Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии"
Пассажирский самолёт Airbus A320 авиакомпании Уральские авиалинии - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолёт Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 фев - РИА Новости. Пауэрбанк задымился в самолете авиакомпании "Уральские авиалинии", рейсом из Екатеринбурга в Стамбул, устройство удалось потушить, а самолет продолжил полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
«
"На борту самолета Airbus A320, выполнявшего рейс U6773 по маршруту Екатеринбург – Стамбул, у одного из пассажиров задымился пауэрбанк", - сказала собеседница агентства.
В пресс-службе отметили, что потушить устройство удалось благодаря профессиональным действиям бортпроводника-инструктора.
"Самолет продолжил полет в штатном режиме и благополучно приземлился в аэропорту Стамбула", - добавили в пресс-службе.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
В Анталье у самолета оторвалась опора шасси
13 февраля, 17:38
 
ЕкатеринбургСтамбулУральские авиалинииAirbus A320Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала