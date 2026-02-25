Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл назвал атаку ВСУ на завод под Смоленском преступлением
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:00 25.02.2026
Патриарх Кирилл назвал атаку ВСУ на завод под Смоленском преступлением
Патриарх Кирилл назвал атаку ВСУ на завод под Смоленском преступлением - РИА Новости, 25.02.2026
Патриарх Кирилл назвал атаку ВСУ на завод под Смоленском преступлением
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей из-за атаки ВСУ на гражданское предприятие в Смоленской области, назвав... РИА Новости, 25.02.2026
специальная военная операция на украине
смоленская область
василий анохин
вооруженные силы украины
русская православная церковь
дорогобуж
патриарх кирилл (владимир гундяев)
смоленская область
смоленская область, василий анохин, вооруженные силы украины, русская православная церковь, дорогобуж, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Специальная военная операция на Украине, Смоленская область, Василий Анохин, Вооруженные силы Украины, Русская православная церковь, Дорогобуж, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл назвал атаку ВСУ на завод под Смоленском преступлением

Патриарх Кирилл назвал атаку на завод под Смоленском преступлением перед Богом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей из-за атаки ВСУ на гражданское предприятие в Смоленской области, назвав это военным преступлением "перед Богом и людьми", соответствующее письмо патриарха к губернатору региона Василию Анохину, а также близким погибших и пострадавших опубликовано на сайте РПЦ.
Анохин в среду сообщил, что смоленское гражданское предприятие по производству азотных удобрений ПАО "Дорогобуж" в городе Дорогобуж было атаковано украинскими БПЛА. Погибли семеро гражданских лиц, 10 человек ранены. СК сообщал о возбуждении дела о теракте.
Последствия обстрела со стороны ВСУ Энергодара - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
В Смоленской области инфраструктура химзавода пострадала после атаки ВСУ
Вчера, 14:16
"С болью в сердце воспринял известие о трагедии на ПАО "Дорогобуж", где в результате удара беспилотных летательных аппаратов погибли и пострадали сотрудники завода. Подобные террористические акты, направленные против мирных граждан, не имеют никаких оправданий и являются тяжким военным преступлением — преступлением пред Богом и людьми", - написал патриарх Кирилл.
Он отметил, что потрясен "цинизмом и беспринципностью действий киевского режима, в очередной раз избравшего военной целью мирных граждан".
Патриарх выразил надежду на то, что власти региона окажут необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим, отметив, что представители Смоленской епархии, со своей стороны, "готовы духовно поддержать людей, нуждающихся в сочувствии и участии".
"Выражая искренние соболезнования родным и близким погибших, возношу молитвы ко Господу о скорейшем выздоровлении раненых и укреплении сил врачей, которые самоотверженно борются за их жизни... Милостивый Спаситель да упокоит души убиенных, да укрепит и утешит всех, кто ныне скорбит и страдает", - заключил патриарх Кирилл.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Смоленская область
Василий Анохин
Вооруженные силы Украины
Русская православная церковь
Дорогобуж
Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
