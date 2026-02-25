Патриарх Кирилл назвал атаку ВСУ на завод под Смоленском преступлением

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей из-за атаки ВСУ на гражданское предприятие в Смоленской области, назвав это военным преступлением "перед Богом и людьми", соответствующее письмо патриарха к губернатору региона Василию Анохину, а также близким погибших и пострадавших опубликовано на Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей из-за атаки ВСУ на гражданское предприятие в Смоленской области, назвав это военным преступлением "перед Богом и людьми", соответствующее письмо патриарха к губернатору региона Василию Анохину, а также близким погибших и пострадавших опубликовано на сайте РПЦ

Анохин в среду сообщил, что смоленское гражданское предприятие по производству азотных удобрений ПАО " Дорогобуж " в городе Дорогобуж было атаковано украинскими БПЛА. Погибли семеро гражданских лиц, 10 человек ранены. СК сообщал о возбуждении дела о теракте.

"С болью в сердце воспринял известие о трагедии на ПАО "Дорогобуж", где в результате удара беспилотных летательных аппаратов погибли и пострадали сотрудники завода. Подобные террористические акты, направленные против мирных граждан, не имеют никаких оправданий и являются тяжким военным преступлением — преступлением пред Богом и людьми", - написал патриарх Кирилл.

Он отметил, что потрясен "цинизмом и беспринципностью действий киевского режима, в очередной раз избравшего военной целью мирных граждан".

Патриарх выразил надежду на то, что власти региона окажут необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим, отметив, что представители Смоленской епархии, со своей стороны, "готовы духовно поддержать людей, нуждающихся в сочувствии и участии".