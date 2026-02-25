Рейтинг@Mail.ru
13:35 25.02.2026
Мишустин анонсировал проект о постоплате парковок
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Законопроект о постоплате для парковок будет внесен в Госдуму в этом году, сообщил вице-премьер РФ Михаил Мишустин.
"Внесем в Госдуму в этом году", - сказал премьер-министр о законопроект о постоплате для парковок.
Сейчас отрабатываются формулировки законопроекта, уточнил Мишустин.
 
