https://ria.ru/20260225/parkovki-2076628423.html
Мишустин анонсировал проект о постоплате парковок
Мишустин анонсировал проект о постоплате парковок - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин анонсировал проект о постоплате парковок
Законопроект о постоплате для парковок будет внесен в Госдуму в этом году, сообщил вице-премьер РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T13:35:00+03:00
2026-02-25T13:35:00+03:00
2026-02-25T13:40:00+03:00
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925941585_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_3163c5dd773e3c14e30faa242b338bbd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925941585_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_516b5800c9ac84f2d7bd8132a7c7f098.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Законопроект о постоплате для парковок будет внесен в Госдуму в этом году, сообщил вице-премьер РФ Михаил Мишустин.
"Внесем в Госдуму в этом году", - сказал премьер-министр о законопроект о постоплате для парковок.
Сейчас отрабатываются формулировки законопроекта, уточнил Мишустин.