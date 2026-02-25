https://ria.ru/20260225/paralimpiada-2076608503.html
IPC рекомендует странам отправить делегации на открытие Паралимпиады
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Руководство Международного паралимпийского комитета (IPC) настоятельно рекомендует странам-участницам Паралимпийских игр в Италии отправить свои делегации на церемонию открытия, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью IPC Крэйг Спенс.
Ранее МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в Играх россиян и белорусов с национальной символикой. Позднее Паралимпийский комитет Чехии, Паралимпийский комитет Финляндии и Олимпийский комитет Нидерландов сообщили, что их сборные также пропустят церемонию открытия Паралимпиады в Италии.
"Хотя мы настоятельно рекомендуем странам-участницам направить своих спортсменов на церемонию открытия, это не является обязательным условием. Поскольку церемония проходит в Вероне, несколько национальных паралимпийских комитетов сообщили Международному паралимпийскому комитету несколько месяцев назад, что не отправят своих спортсменов на церемонию открытия из-за большого расстояния и того факта, что их спортсмены будут соревноваться уже на следующий день", - сказал Спенс РИА Новости.