12:54 25.02.2026
IPC рекомендует странам отправить делегации на открытие Паралимпиады
паралимпийские игры
международный паралимпийский комитет (мпк, ipc)
паралимпийские игры, международный паралимпийский комитет (мпк, ipc)
Паралимпийские игры, Международный паралимпийский комитет (МПК, IPC)
IPC рекомендует странам отправить делегации на открытие Паралимпиады

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦеремония открытия XVI летних Паралимпийских игр
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Руководство Международного паралимпийского комитета (IPC) настоятельно рекомендует странам-участницам Паралимпийских игр в Италии отправить свои делегации на церемонию открытия, сообщил РИА Новости директор по связям с общественностью IPC Крэйг Спенс.
Ранее МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в Играх россиян и белорусов с национальной символикой. Позднее Паралимпийский комитет Чехии, Паралимпийский комитет Финляндии и Олимпийский комитет Нидерландов сообщили, что их сборные также пропустят церемонию открытия Паралимпиады в Италии.
"Хотя мы настоятельно рекомендуем странам-участницам направить своих спортсменов на церемонию открытия, это не является обязательным условием. Поскольку церемония проходит в Вероне, несколько национальных паралимпийских комитетов сообщили Международному паралимпийскому комитету несколько месяцев назад, что не отправят своих спортсменов на церемонию открытия из-за большого расстояния и того факта, что их спортсмены будут соревноваться уже на следующий день", - сказал Спенс РИА Новости.
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
"Медали вешать не надо": Журова сделала предупреждение перед Паралимпиадой
24 февраля, 19:05
 
Паралимпийские игрыМеждународный паралимпийский комитет (МПК, IPC)
 
