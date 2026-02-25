Рейтинг@Mail.ru
"Ожидали другого": в Норвегии оценили результат российских лыжников на ОИ
Лыжные гонки
 
12:27 25.02.2026
"Ожидали другого": в Норвегии оценили результат российских лыжников на ОИ
лыжные гонки
дарья непряева
савелий коростелев
зимние олимпийские игры 2026
егор сорин
дарья непряева, савелий коростелев, зимние олимпийские игры 2026, егор сорин
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российские лыжники показали не тот результат, которого от них ждали на Олимпийских играх, заявил РИА Новости обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт.
Старший тренер национальной команды Егор Сорин в среду заявил РИА Новости, что не справился со своими задачами на Олимпиаде, поскольку спортсмены его группы не завоевали медалей. Россию на Олимпиаде представляли Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Лучшим результатом стало четвертое место Коростелева в скиатлоне. В марафоне он занял пятое место, Непряева финишировала 11-й, но ее результат аннулировали за нарушение правил при смене лыж на пит-стопе.
"Результаты российских лыжников на Олимпийских играх были немного не такими, как ожидалось. Коростелев мог бы претендовать на медаль, но не получилось. Несмотря на это, он был близок к победе. Непряева же, кажется, вышла на год раньше, чем нужно, чтобы бросить вызов лучшим. В любом случае, думаю, это был важный опыт, который нужно использовать при подготовке к следующему сезону. Теперь они знают, каков их уровень и чего от них ждут, чтобы прогрессировать", - сказал Сальтведт.
Дарья Непряева - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Российские лыжники отказались от выступления на этапе Кубка мира в США
Вчера, 08:17
 
Лыжные гонки, Дарья Непряева, Савелий Коростелев, Зимние Олимпийские игры 2026, Егор Сорин
 
