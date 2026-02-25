https://ria.ru/20260225/ozhidalisaltvedt-2076598027.html
"Ожидали другого": в Норвегии оценили результат российских лыжников на ОИ
"Ожидали другого": в Норвегии оценили результат российских лыжников на ОИ - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
"Ожидали другого": в Норвегии оценили результат российских лыжников на ОИ
Российские лыжники показали не тот результат, которого от них ждали на Олимпийских играх, заявил РИА Новости обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер... РИА Новости Спорт, 25.02.2026
2026-02-25T12:27:00+03:00
2026-02-25T12:27:00+03:00
2026-02-25T12:27:00+03:00
лыжные гонки
дарья непряева
савелий коростелев
зимние олимпийские игры 2026
егор сорин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061214511_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_6262490042d4d7d0baaece3d1e0fbe5e.jpg
https://ria.ru/20260225/lyzhi-2076551126.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061214511_375:0:3106:2048_1920x0_80_0_0_c7420154486106516ef4edbc5bba077f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дарья непряева, савелий коростелев, зимние олимпийские игры 2026, егор сорин
Лыжные гонки, Дарья Непряева, Савелий Коростелев, Зимние Олимпийские игры 2026, Егор Сорин
"Ожидали другого": в Норвегии оценили результат российских лыжников на ОИ
Сальтведт: результаты российских лыжников на ОИ были не такими, как ожидалось
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российские лыжники показали не тот результат, которого от них ждали на Олимпийских играх, заявил РИА Новости обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт.
Старший тренер национальной команды Егор Сорин в среду заявил РИА Новости, что не справился со своими задачами на Олимпиаде, поскольку спортсмены его группы не завоевали медалей. Россию на Олимпиаде представляли Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Лучшим результатом стало четвертое место Коростелева в скиатлоне. В марафоне он занял пятое место, Непряева финишировала 11-й, но ее результат аннулировали за нарушение правил при смене лыж на пит-стопе.
«
"Результаты российских лыжников на Олимпийских играх были немного не такими, как ожидалось. Коростелев мог бы претендовать на медаль, но не получилось. Несмотря на это, он был близок к победе. Непряева же, кажется, вышла на год раньше, чем нужно, чтобы бросить вызов лучшим. В любом случае, думаю, это был важный опыт, который нужно использовать при подготовке к следующему сезону. Теперь они знают, каков их уровень и чего от них ждут, чтобы прогрессировать", - сказал Сальтведт.