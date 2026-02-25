"Ожидали другого": в Норвегии оценили результат российских лыжников на ОИ

«

"Результаты российских лыжников на Олимпийских играх были немного не такими, как ожидалось. Коростелев мог бы претендовать на медаль, но не получилось. Несмотря на это, он был близок к победе. Непряева же, кажется, вышла на год раньше, чем нужно, чтобы бросить вызов лучшим. В любом случае, думаю, это был важный опыт, который нужно использовать при подготовке к следующему сезону. Теперь они знают, каков их уровень и чего от них ждут, чтобы прогрессировать", - сказал Сальтведт.