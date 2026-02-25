https://ria.ru/20260225/otnosheniya-2076766751.html
Советник Эрдогана обсудил с представителем МИД отношения Баку и Еревана
Советник Эрдогана обсудил с представителем МИД отношения Баку и Еревана - РИА Новости, 25.02.2026
Советник Эрдогана обсудил с представителем МИД отношения Баку и Еревана
Главный советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по внешнеполитическим вопросам Акиф Чагатай Кылыч сообщил, что обсудил со спецпредставителем МИД РФ... РИА Новости, 25.02.2026
Советник Эрдогана обсудил с представителем МИД отношения Баку и Еревана
Кылыч обсудил с Ховаевым нормализацию отношений Азербайджана и Армении