23:45 25.02.2026
Советник Эрдогана обсудил с представителем МИД отношения Баку и Еревана
Советник Эрдогана обсудил с представителем МИД отношения Баку и Еревана
в мире, азербайджан, армения, турция, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
В мире, Азербайджан, Армения, Турция, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия
Советник Эрдогана обсудил с представителем МИД отношения Баку и Еревана

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСтамбул, Турция
Стамбул, Турция. Архивное фото
АНКАРА, 25 фев - РИА Новости. Главный советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по внешнеполитическим вопросам Акиф Чагатай Кылыч сообщил, что обсудил со спецпредставителем МИД РФ Игорем Ховаевым процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Главный советник турецкого президента принял в резиденции Эрдогана Ховаева и сопровождающую его делегацию.
"В ходе встречи мы обсудили двусторонние отношения между Турцией и Россией, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, направленный на установление прочного мира, а также последние события на Южном Кавказе", - заявил Кылыч в соцсети X.
По итогам встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 8 августа 2025 года стороны приняли декларацию о парафировании армянским и азербайджанским министрами иностранных дел согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами.
В миреАзербайджанАрменияТурцияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Россия
 
 
