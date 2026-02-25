Рейтинг@Mail.ru
Синоптик заявил о рекордном количестве выпавших в Москве за февраль осадков - РИА Новости, 25.02.2026
Синоптик заявил о рекордном количестве выпавших в Москве за февраль осадков
Синоптик заявил о рекордном количестве выпавших в Москве за февраль осадков
Порядка 57 миллиметров небесной влаги, что составляет 130% месячной нормы осадков, выпало в Москве за февраль, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 25.02.2026
общество, москва, михаил леус, снегопад в москве
Общество, Москва, Михаил Леус, Снегопад в Москве
Синоптик заявил о рекордном количестве выпавших в Москве за февраль осадков

Леус: в Москве за февраль выпало порядка 130% от месячной нормы осадков

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТрактор убирает снег в Москве
Трактор убирает снег в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Трактор убирает снег в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Порядка 57 миллиметров небесной влаги, что составляет 130% месячной нормы осадков, выпало в Москве за февраль, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Если февраль 2026 года в Москве занял первое место среди всех февралей в истории по высоте снежного покрова (73 сантиметра), то по количеству выпавших осадков, а на сегодняшний день в осадкомеры столичных метеорологов попало 57 миллиметров небесной влаги или 130% от нормы, он занимает лишь седьмое место среди самых влажных, и это только в XXI веке", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Городские службы Москвы циклично очищают дороги и тротуары от снега
24 февраля, 22:12
 
ОбществоМоскваМихаил ЛеусСнегопад в Москве
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
