https://ria.ru/20260225/osadki-2076657931.html
Синоптик заявил о рекордном количестве выпавших в Москве за февраль осадков
Синоптик заявил о рекордном количестве выпавших в Москве за февраль осадков - РИА Новости, 25.02.2026
Синоптик заявил о рекордном количестве выпавших в Москве за февраль осадков
Порядка 57 миллиметров небесной влаги, что составляет 130% месячной нормы осадков, выпало в Москве за февраль, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T15:05:00+03:00
2026-02-25T15:05:00+03:00
2026-02-25T15:05:00+03:00
общество
москва
михаил леус
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076625867_0:152:3151:1924_1920x0_80_0_0_a38e805d16791271908752a674a7fbb8.jpg
https://ria.ru/20260224/moskva-2076512781.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076625867_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_4fcceaac925132d32e86d718309d8e6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, михаил леус, снегопад в москве
Общество, Москва, Михаил Леус, Снегопад в Москве
Синоптик заявил о рекордном количестве выпавших в Москве за февраль осадков
Леус: в Москве за февраль выпало порядка 130% от месячной нормы осадков