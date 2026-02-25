СМИ: Токио может поставить Киеву оружие после снятия ограничений на экспорт

Согласно существующим правилам, Япония соблюдает три принципа перемещения вооружений и ограничивается отраслями, которые не могут быть связаны с какими-либо конфликтами. Они заключаются в том, что Япония не предоставляет нелетальных вооружений странам, если это нарушает международные обязательства Японии или договоры с другими странами, если это нарушает резолюции ООН и если страна находится в состоянии конфликта. При этом ограничиваются и сферы, по линии которых могут предоставляться вооружения: спасение, транспортировка, охрана, наблюдение, траление мин.