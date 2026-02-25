Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Токио может поставить Киеву оружие после снятия ограничений на экспорт
18:06 25.02.2026
СМИ: Токио может поставить Киеву оружие после снятия ограничений на экспорт
Предложение совета изучения вопросов обеспечения безопасности правящей Либерально-демократической партии о пересмотре ограничений на экспорт вооружений может... РИА Новости, 25.02.2026
в мире, япония, украина, оон
В мире, Япония, Украина, ООН
© AP Photo / Eugene HoshikoФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Флаг Японии. Архивное фото
ТОКИО, 25 фев – РИА Новости. Предложение совета изучения вопросов обеспечения безопасности правящей Либерально-демократической партии о пересмотре ограничений на экспорт вооружений может привести к тому, что Япония будет поставляет вооружения на Украину, сообщило агентство Киодо.
В представленном документе предлагается все оборонное оборудование делить на собственно летальные "вооружения" и "невооружения", предназначенные для защиты, такие как бронежилеты и так далее. Вооружения могут быть поставлены странам, с которыми у Японии есть соглашение о передаче оборонного оборудования и технологий. Для передачи нелетального оборудования такие соглашения не требуются. При этом поставки в страны, находящиеся в состоянии конфликта, в принципе считаются невозможными, но предусматривается исключение из правил, "если этого требует обеспечение безопасности Японии". При этом решение о поставках принимает совет национальной безопасности, а не правительство или парламент.
В связи с этим агентство считает, что это может создать предпосылки для поставок вооружений на Украину, так как эта страна не является объектом мер по поддержанию мира ООН, и, как считает издание, будет достаточно заключить с ней договор о поставках вооружений и технологий и провести решение через совет безопасности.
Согласно существующим правилам, Япония соблюдает три принципа перемещения вооружений и ограничивается отраслями, которые не могут быть связаны с какими-либо конфликтами. Они заключаются в том, что Япония не предоставляет нелетальных вооружений странам, если это нарушает международные обязательства Японии или договоры с другими странами, если это нарушает резолюции ООН и если страна находится в состоянии конфликта. При этом ограничиваются и сферы, по линии которых могут предоставляться вооружения: спасение, транспортировка, охрана, наблюдение, траление мин.
