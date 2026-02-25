https://ria.ru/20260225/organizatsii-2076721841.html
Объединение владельцев "Ланты" внесли в список экстремистских организаций
Объединение, в которое входят владельцы "Ланты" и ассоциация "За свободную Россию", внесено в перечень террористических и экстремистских организаций, сообщается РИА Новости, 25.02.2026
Объединение с владельцами "Ланты" внесли в перечень экстремистских организаций
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Объединение, в которое входят владельцы "Ланты" и ассоциация "За свободную Россию", внесено в перечень террористических и экстремистских организаций, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Организации: Объединение*, членами которого являются: Зайцев Александр Викторович*, 17 октября 1966 года рождения; Зайцева Маргарита Юрьевна*, 9 декабря 1970 года рождения; Васильев Александр Сергеевич*, 31 марта 1983 года рождения; Шмаров Сергей Валентинович*, 4 октября 1966 года рождения; Ассоциация For free Russia association* (За свободную Россию
(Болгария
)", - говорится в перечне.
В октябре 2025 года Октябрьский районный суд Тамбова
обратил в доход государства 100% долей в уставном капитале оператора сотовой связи "Ланта", которые принадлежали Александру Зайцеву, Маргарите Зайцевой, Александру Васильеву и Сергею Шмарову. Суд также запретил их деятельность и деятельность ассоциации "За свободную Россию".
До этого Генеральная прокуратура РФ потребовала признать экстремистским объединением владельцев компании "Ланта", изъять предприятие и активы собственников и партнеров, так как они, по данным ведомства, финансово поддерживают украинские вооруженные формирования.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга
, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга