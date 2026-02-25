Объединение владельцев "Ланты" внесли в список экстремистских организаций

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Объединение, в которое входят владельцы "Ланты" и ассоциация "За свободную Россию", внесено в перечень террористических и экстремистских организаций, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

До этого Генеральная прокуратура РФ потребовала признать экстремистским объединением владельцев компании "Ланта", изъять предприятие и активы собственников и партнеров, так как они, по данным ведомства, финансово поддерживают украинские вооруженные формирования.