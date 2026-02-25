https://ria.ru/20260225/orenburg-2076563617.html
СК раскрыл мотив заказного убийства бизнесмена в Оренбурге
СК раскрыл мотив заказного убийства бизнесмена в Оренбурге
происшествия
оренбург
россия
оренбургская область
следственный комитет россии (ск рф)
оренбург
россия
оренбургская область
СК раскрыл мотив заказного убийства бизнесмена в Оренбурге
СК: бизнесмен из Оренбурга решил убить конкурента из-за долга в 15 млн рублей
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости.
Бизнесмен из Оренбурга решил устранить конкурента из-за долга в 15 миллионов рублей, но знакомый, которому он поручил убийство, обратился к правоохранителям, сообщил региональный главк СК РФ
.
По версии следствия, в сентябре 2025 года "обвиняемый, осуществляя предпринимательскую деятельность в Оренбурге
, не желая возвращать местному коммерсанту долг в размере 15 миллионов рублей, решил совершить его убийство".
"Для реализации задуманного он обратился к своему знакомому и за денежное вознаграждение предложил ему совершить убийство коммерсанта. Кроме того, фигурант разработал план, согласно которому преступление должно было быть совершено с использованием огнестрельного оружия и специально приобретенного транспортного средства. С этой целью заказчик передал сообщнику денежные средства, на которые последний приобрел автомобиль, огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Далее, осуществляя подготовку к убийству, обвиняемый при личной встрече продемонстрировал исполнителю фотографию коммерсанта и сообщил данные о его личности", - говорится в релизе.
Однако сообщник обратился в правоохранительные органы. Заказчик был задержан сотрудниками УФСБ России
по Оренбургской области
при передаче денежных средств исполнителю за якобы совершенное убийство потерпевшего.
Задержанный 49-летний житель Оренбурга обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления убийства по найму). По ходатайству следственных органов обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.