СК раскрыл мотив заказного убийства бизнесмена в Оренбурге

"Для реализации задуманного он обратился к своему знакомому и за денежное вознаграждение предложил ему совершить убийство коммерсанта. Кроме того, фигурант разработал план, согласно которому преступление должно было быть совершено с использованием огнестрельного оружия и специально приобретенного транспортного средства. С этой целью заказчик передал сообщнику денежные средства, на которые последний приобрел автомобиль, огнестрельное оружие и боеприпасы к нему. Далее, осуществляя подготовку к убийству, обвиняемый при личной встрече продемонстрировал исполнителю фотографию коммерсанта и сообщил данные о его личности", - говорится в релизе.