СМИ: работу электротранспорта в Одессе восстановят только через месяц

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Работу электротранспорта в Одессе восстановят только к двадцатым числам марта, пишет в среду украинское издание "Общественное. Одесса" со ссылкой на слова первого заместителя мэра города Александра Филатова.
"В настоящее время ориентировочной датой возобновления работы электротранспорта называют двадцатые числа марта. Об этом 25 февраля сообщил первый заместитель Одесского городского головы Александр Филатов в ходе заседания сессии горсовета… Озвученная ранее дата восстановления - после 20 февраля – пока неактуальна… Любые прогнозы предварительны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Издание напомнило, что электротранспорт в Одессе приостановил свою работу в середине декабря 2025 года из-за повреждений энергетической инфраструктуры.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.