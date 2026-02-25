Рейтинг@Mail.ru
СМИ: работу электротранспорта в Одессе восстановят только через месяц
15:10 25.02.2026
СМИ: работу электротранспорта в Одессе восстановят только через месяц
СМИ: работу электротранспорта в Одессе восстановят только через месяц
одесса, украина, денис шмыгаль, александр филатов, дтэк
Одесса, Украина, Денис Шмыгаль, Александр Филатов, ДТЭК
СМИ: работу электротранспорта в Одессе восстановят только через месяц

Работу электротранспорта в Одессе восстановят только через месяц

CC BY-SA 3.0 / Nata Naval / Будівля залізничного вокзалуЖелезнодорожный вокзал в Одессе
Железнодорожный вокзал в Одессе - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
CC BY-SA 3.0 / Nata Naval / Будівля залізничного вокзалу
Железнодорожный вокзал в Одессе. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Работу электротранспорта в Одессе восстановят только к двадцатым числам марта, пишет в среду украинское издание "Общественное. Одесса" со ссылкой на слова первого заместителя мэра города Александра Филатова.
"В настоящее время ориентировочной датой возобновления работы электротранспорта называют двадцатые числа марта. Об этом 25 февраля сообщил первый заместитель Одесского городского головы Александр Филатов в ходе заседания сессии горсовета… Озвученная ранее дата восстановления - после 20 февраля – пока неактуальна… Любые прогнозы предварительны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Издание напомнило, что электротранспорт в Одессе приостановил свою работу в середине декабря 2025 года из-за повреждений энергетической инфраструктуры.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
Здание городской администрации Одессы - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Власти игнорируют критическую ситуацию с энергетикой в Одессе, пишут СМИ
ОдессаУкраинаДенис ШмыгальАлександр ФилатовДТЭК
 
 
