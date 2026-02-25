Рейтинг@Mail.ru
25.02.2026

Власти игнорируют критическую ситуацию с энергетикой в Одессе, пишут СМИ
11:55 25.02.2026
Власти игнорируют критическую ситуацию с энергетикой в Одессе, пишут СМИ
Власти игнорируют критическую ситуацию с энергетикой в Одессе, пишут СМИ

Здание городской администрации Одессы
Здание городской администрации Одессы. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Власти Украины игнорируют критическую ситуацию с энергетикой и водоснабжением в Одессе, где четверть города лишена электро- и водоснабжения уже 10 дней, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Власти на центральном уровне о ситуации со светом в Одессе ничего не говорят", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Как пишут украинские журналисты, примерно в четверти домов Одессы уже десятые сутки нет воды и света. Жители регулярно выходят на протесты против бездействия властей, но это не приводит ни к чему, а критическая ситуация не освещается государственными СМИ и не комментируется чиновниками.
Жители Украины в последнее время устраивают акции протеста и перекрывают дороги из-за многочасовых отключений света. Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Украинские энергетические игры погубят украинцев этой зимой
