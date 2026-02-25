Рейтинг@Mail.ru
В ГД назвали развитие профобразования приоритетом государства - РИА Новости, 25.02.2026
16:38 25.02.2026
В ГД назвали развитие профобразования приоритетом государства
В ГД назвали развитие профобразования приоритетом государства - РИА Новости, 25.02.2026
В ГД назвали развитие профобразования приоритетом государства
Развитие профессионального образования остаётся в приоритете у государства, заявила РИА Новости член думского комитета по труду, социальной политике и делам... РИА Новости, 25.02.2026
общество
россия
михаил мишустин
екатерина стенякина
госдума рф
владимир путин
россия
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Екатерина Стенякина, Госдума РФ, Владимир Путин
В ГД назвали развитие профобразования приоритетом государства

Депутат Стенякина назвала развитие профобразования приоритетом государства

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Развитие профессионального образования остаётся в приоритете у государства, заявила РИА Новости член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе доклада на отчете правительства в Госдуме заявил, что первые 350 тысяч специалистов стали выпускниками в рамках проекта "Профессионалитет".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Мишустин высказался о переходе на новую модель высшего образования
Вчера, 14:19
"Развитие профессионального образования остаётся в приоритете у государства, об этом свидетельствует отчёт председателя правительства в Госдуме", - сказала Стенякина.
Она подчеркнула, что престиж профессионального образования в России растёт, всё больше абитуриентов после школы сознательно идут в учреждения СПО для получения реальной востребованной профессии.
"Тема профессионального образования сегодня в фокусе Госдумы и правительства. Для этого мы, например, приняли закон о расширении эксперимента по зачислению абитуриентов на бюджетные отделения в колледжи и техникумы по результатам только двух обязательных ОГЭ. Уже в этом году такой возможностью смогут воспользоваться ребята в 12 регионах России", - добавила парламентарий.
Стенякина отметила, что ценность профессионального образования скоро будет отражена и в названии этой ступени.
Она напомнила, что по итогам заседания Госсовета по вопросам подготовки кадров для экономики президент РФ Владимир Путин поручил главе правительства Михаилу Мишустину рассмотреть вопрос об изменении наименования "среднее профессиональное образование".
"И сегодня с трибуны Государственной Думы от Михаила Владимировича прозвучали слова о том, что система СПО может называться специальным профессиональным образованием. Такая формулировка будет точнее отражать обучение по востребованным специальностям с упором на практику и подготовку готовых профессионалов для рынка труда", - подытожила депутат.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Права обучающихся сохранятся при новой модели образования, заявил Мишустин
Вчера, 14:06
 
Общество Россия Михаил Мишустин Екатерина Стенякина Госдума РФ Владимир Путин
 
 
