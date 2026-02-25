В ГД назвали развитие профобразования приоритетом государства

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Развитие профессионального образования остаётся в приоритете у государства, заявила РИА Новости член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе доклада на отчете правительства в Госдуме заявил, что первые 350 тысяч специалистов стали выпускниками в рамках проекта "Профессионалитет".

"Развитие профессионального образования остаётся в приоритете у государства, об этом свидетельствует отчёт председателя правительства в Госдуме", - сказала Стенякина

Она подчеркнула, что престиж профессионального образования в России растёт, всё больше абитуриентов после школы сознательно идут в учреждения СПО для получения реальной востребованной профессии.

"Тема профессионального образования сегодня в фокусе Госдумы и правительства. Для этого мы, например, приняли закон о расширении эксперимента по зачислению абитуриентов на бюджетные отделения в колледжи и техникумы по результатам только двух обязательных ОГЭ. Уже в этом году такой возможностью смогут воспользоваться ребята в 12 регионах России", - добавила парламентарий.

Стенякина отметила, что ценность профессионального образования скоро будет отражена и в названии этой ступени.

Она напомнила, что по итогам заседания Госсовета по вопросам подготовки кадров для экономики президент РФ Владимир Путин поручил главе правительства Михаилу Мишустину рассмотреть вопрос об изменении наименования "среднее профессиональное образование".