Рейтинг@Mail.ru
Россия ценит позицию США по Украине, заявил Небензя - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:45 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/nebenzja-2076523098.html
Россия ценит позицию США по Украине, заявил Небензя
Россия ценит позицию США по Украине, заявил Небензя - РИА Новости, 25.02.2026
Россия ценит позицию США по Украине, заявил Небензя
РФ ценит позицию США по Украине, Москва ответственно и со всей серьезностью подходит к трехсторонним переговорам, заявил постпред страны при ООН Василий... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T00:45:00+03:00
2026-02-25T00:45:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
василий небензя
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564500443_0:128:2774:1688_1920x0_80_0_0_31f64eb893dd2a6432c2c942dd89826f.jpg
https://ria.ru/20260224/peskov-2076372684.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564500443_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_2d9a316a89393eda3af2053b087dc08d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, василий небензя, оон
В мире, Россия, США, Украина, Василий Небензя, ООН
Россия ценит позицию США по Украине, заявил Небензя

Небензя: Россия ответственно подходит к трехсторонним переговорам по Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 25 фев – РИА Новости. РФ ценит позицию США по Украине, Москва ответственно и со всей серьезностью подходит к трехсторонним переговорам, заявил постпред страны при ООН Василий Небензя.
"Мы с самого начала конфликта заявляли о том, что для нас дипломатический метод достижения целей СВО предпочтительный. В этой связи ценим позицию, которую заняла администрация (США - ред.) и лично президент Соединенных Штатов Трамп. Россия ответственно и со всей серьезностью подходит к трехсторонним переговорам, участвуем в дискуссиях и Абу-Даби и Женеве", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Песков: Москва учтет в переговорах планы Лондона и Парижа дать Киеву ЯО
Вчера, 12:44
 
В миреРоссияСШАУкраинаВасилий НебензяООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала