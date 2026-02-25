https://ria.ru/20260225/nebenzja-2076523098.html
Россия ценит позицию США по Украине, заявил Небензя
Россия ценит позицию США по Украине, заявил Небензя - РИА Новости, 25.02.2026
Россия ценит позицию США по Украине, заявил Небензя
РФ ценит позицию США по Украине, Москва ответственно и со всей серьезностью подходит к трехсторонним переговорам, заявил постпред страны при ООН Василий... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T00:45:00+03:00
2026-02-25T00:45:00+03:00
2026-02-25T00:45:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
василий небензя
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564500443_0:128:2774:1688_1920x0_80_0_0_31f64eb893dd2a6432c2c942dd89826f.jpg
https://ria.ru/20260224/peskov-2076372684.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564500443_12:0:2743:2048_1920x0_80_0_0_2d9a316a89393eda3af2053b087dc08d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, украина, василий небензя, оон
В мире, Россия, США, Украина, Василий Небензя, ООН
Россия ценит позицию США по Украине, заявил Небензя
Небензя: Россия ответственно подходит к трехсторонним переговорам по Украине