Итоги реализации нацпроектов обсудили на Ямале

САЛЕХАРД, 25 фев – РИА Новости. Итоги реализации национальных проектов, направленных на улучшение качества жизни северян, включая расселение аварийного жилья, поддержку семей с детьми и создание новых медицинских и образовательных учреждений, обсудили на Ямале под председательством губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор подчеркнул, что важнейшими результатами являются высокие темпы роста численности населения и реализация инфраструктуры для поддержания здоровья и развития новых поколений. По информации правительства региона, в рамках масштабного проекта "Инфраструктура для жизни" в прошлом году было благоустроено 16 общественных территорий, а 171 семья переехала из аварийного жилья. Завершено расселение миллиона аварийных квадратных метров. Также отремонтировано и построено 35,68 километра автомобильных дорог, и по итогам строительного сезона 77% дорог в регионе соответствуют нормативам.