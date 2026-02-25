Итоги реализации нацпроектов обсудили на Ямале

САЛЕХАРД, 25 фев – РИА Новости. Итоги реализации национальных проектов, направленных на улучшение качества жизни северян, включая расселение аварийного жилья, поддержку семей с детьми и создание новых медицинских и образовательных учреждений, обсудили на Ямале под председательством губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Выступая с отчетом в Госдуме о реализации национальных проектов, председатель правительства Михаил Мишустин назвал первую и ключевую задачу – сбережение и приумножение нашего народа. Он особо подчеркнул важность повышения благополучия семей, призвав совершенствовать меры поддержки и внедрять новые. Для Ямала это прямой вектор работы. Мы видим, что наши результаты последних лет полностью соответствуют этой цели", – приводятся в сообщении слова губернатора Дмитрия Артюхова.
Губернатор подчеркнул, что важнейшими результатами являются высокие темпы роста численности населения и реализация инфраструктуры для поддержания здоровья и развития новых поколений. По информации правительства региона, в рамках масштабного проекта "Инфраструктура для жизни" в прошлом году было благоустроено 16 общественных территорий, а 171 семья переехала из аварийного жилья. Завершено расселение миллиона аварийных квадратных метров. Также отремонтировано и построено 35,68 километра автомобильных дорог, и по итогам строительного сезона 77% дорог в регионе соответствуют нормативам.
Среди инициатив, направленных на поддержку семей с детьми, более 10 тысяч многодетных семей получили льготы по оплате жилья и коммунальных услуг, а 1174 семьи частично возместили расходы на отдых и оздоровление. Почти 3 тысячи семей получили единовременные выплаты при рождении второго или последующих детей. Также благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" на базе Салехардской окружной больницы создан межрайонный эндокринологический центр. На средства нацпроекта "Молодежь и дети" созданы новые пространства для молодежи в колледжах Лабытнанги, Муравленко и Надыма.
В правительстве Ямала уточняют, что ряд проектов регионального портфеля получил признание на федеральном уровне. В частности, был запущен уникальный для Арктики геосервис, позволяющий повысить эффективность госуправления в области природопользования.