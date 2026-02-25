В ДНР будут заочно судить наемника из Грузии, три года воевавшего за ВСУ

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Грузинский наемник Шмаги Дигмелашвили, воевавший на стороне Киева, заочно предстанет перед судом в Донецке, он объявлен в международный розыск, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего гражданина Грузии Шмаги Дигмелашвили. Он заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)... Дигмелашвили объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в марте 2022 года Дигмелашвили прибыл на Украину, где в качестве наемника вступил в Грузинский национальный легион*. На тренировочных базах ВСУ он прошел военную подготовку, был обеспечен огнестрельным оружием и до осени 2025 года принимал участие в боевых действиях против военнослужащих РФ. Отмечается, что за это он получил более 3,5 миллионов рублей вознаграждения.
"Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - заключили в ведомстве.
* Террористическая организация, запрещенная в России