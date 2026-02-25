https://ria.ru/20260225/moskva-2076593740.html
В Москве мошенники обманули 15-летнего подростка на миллион рублей
В Москве мошенники обманули 15-летнего подростка на миллион рублей - РИА Новости, 25.02.2026
В Москве мошенники обманули 15-летнего подростка на миллион рублей
Мошенники под предлогом замены ключей от домофона обманули 15-летнего подростка на 1 миллион рублей в Москве, полицейские задержали курьера аферистов,... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T12:12:00+03:00
2026-02-25T12:12:00+03:00
2026-02-25T12:12:00+03:00
происшествия
москва
россия
владимир васенин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148260/58/1482605851_0:28:3501:1997_1920x0_80_0_0_b10d609ea605792be24a0a2c9cef0dc1.jpg
https://ria.ru/20260225/moshennichestvo-2076530956.html
https://ria.ru/20260205/astrakhan-2072385309.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148260/58/1482605851_400:0:3100:2025_1920x0_80_0_0_56a62e7766c52ef08415e106a018dc78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, владимир васенин
Происшествия, Москва, Россия, Владимир Васенин
В Москве мошенники обманули 15-летнего подростка на миллион рублей
Мошенники обманули подростка на 1 млн рублей с помощью схемы с домофоном
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Мошенники под предлогом замены ключей от домофона обманули 15-летнего подростка на 1 миллион рублей в Москве, полицейские задержали курьера аферистов, забравшего у юноши сейф с деньгами, возбуждено уголовное дело, сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Владимир Васенин.
Злоумышленники позвонили 15-летнему москвичу и заявили о необходимости замены ключей от домофона, после чего получили от подростка код из смс. В этот же день аферисты продолжили звонить подростку от имени работников государственных и правоохранительных органов и сообщили, что его личный кабинет на госпортале был взломан, а для предотвращения кражи денег родителей необходимо передать имевшиеся дома деньги якобы для декларирования.
"Введенный в заблуждение молодой человек рассказал звонившим об имеющемся в квартире на Очаковском шоссе сейфе со сбережениями родственников. Следуя указаниям аферистов, подросток передал его приехавшему незнакомцу. Материальный ущерб составил более 1 млн рублей. Отец мальчика, узнав о произошедшем, обратился за помощью в полицию", - сказал Васенин
.
В течение суток столичные полицейские задержали одного из подозреваемых – им оказался 25-летний житель Москвы
. По версии следствия, за вознаграждение он получил от обманутого подростка сейф, вскрыл хранилище и забрал из него наличные, после чего передал их сообщнику.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ
(Мошенничество). Фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
"Устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности обвиняемого, его соучастники и организаторы преступления", – заключил Васенин.