В Москве мошенники обманули 15-летнего подростка на миллион рублей

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Мошенники под предлогом замены ключей от домофона обманули 15-летнего подростка на 1 миллион рублей в Москве, полицейские задержали курьера аферистов, забравшего у юноши сейф с деньгами, возбуждено уголовное дело, сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Владимир Васенин.

Злоумышленники позвонили 15-летнему москвичу и заявили о необходимости замены ключей от домофона, после чего получили от подростка код из смс. В этот же день аферисты продолжили звонить подростку от имени работников государственных и правоохранительных органов и сообщили, что его личный кабинет на госпортале был взломан, а для предотвращения кражи денег родителей необходимо передать имевшиеся дома деньги якобы для декларирования.