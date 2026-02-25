Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова

Москалькова рассказала о требованиях Киева по возвращению курских жителей

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Украина хочет обменять удерживаемых мирных жителей Курской области на украинцев, задержанных за пособничество терроризму, но это не равнозначные категории, сообщила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова.

"Украинская сторона выдвигает в качестве условий репатриацию, а фактически обмен, на тех гражданских людей, которых считают, что они являются равнозначной категорией курских жителей", - сказала Москалькова журналистам.

Однако, по словам уполномоченного, категории, о которых говорит украинская сторона, не могут быть равнозначны мирным жителям Курской области

"Речь идет о гражданских лицах, гражданах Украины , которые были задержаны за пособничество террористам, неонацистам, и в связи с этим в отношении них были возбуждены уголовные дела, или проводились оперативно-розыскные действия, или другие процессуальные меры", - отметила Москалькова.

По ее словам, многие из указанных лиц находились под стражей или продолжают там находиться.

"Нельзя поставить на одну ступень тех людей, которые работали против российского государства, и других, которые ничего плохого не сделали украинскому государству, а были вынуждены вместе с отходом войск Украины покинуть Россию , это совершенно разные категории", - подчеркнула омбудсмен.