Мишустин рассказал о поправках в законы о борьбе с кибермошенниками

"В нем (в поправках в законодательство - ред.) предусмотрено право оператора связи, например, применять меры, в том числе искусственный интеллект, для выявления подозрительных звонков. Рассчитываем, что они (поправки - ред.) также будут приняты в кратчайшие сроки и, очевидно, должны послужить защите интересов людей", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год.