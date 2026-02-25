https://ria.ru/20260225/moshenniki-2076604872.html
Мишустин рассказал о поправках в законы о борьбе с кибермошенниками
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Кабмин рассчитывает на принятие поправок в законодательство, определяющее борьбу с кибермошенничеством, в кратчайшие сроки, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В нем (в поправках в законодательство - ред.) предусмотрено право оператора связи, например, применять меры, в том числе искусственный интеллект, для выявления подозрительных звонков. Рассчитываем, что они (поправки - ред.) также будут приняты в кратчайшие сроки и, очевидно, должны послужить защите интересов людей", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год.