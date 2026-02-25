https://ria.ru/20260225/moshenniki-2076561557.html
Россиян предупредили о новой легенде мошенников при попытке взлома телефона
Россиян предупредили о новой легенде мошенников при попытке взлома телефона
2026-02-25T09:37:00+03:00
МВД: аферисты звонят жертве от имени полиции, если взлом телефона не удался
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Мошенники при неудачной попытке взлома устройства могут попытаться обмануть жертву новой легендой, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
В ведомстве отметили, что мужчине в личные сообщения со взломанного аккаунта знакомого прислали файл с вредоносной программой. Он скачал его, но, когда программа запросила доступ к сообщениям, заподозрил неладное – мужчина отключил интернет, удалил файл и тем самым предотвратил взлом телефона.
Однако аферисты на этом не остановились. Они стали звонить мужчине под видом сотрудников полиции и убеждать его, что устройство все-таки было взломано, а деньги переведены для спонсирования ВСУ
.
Соответствующий аудиофрагмент ведомство опубликовало в своем канале на платформе MAX
.
"Поэтому в ситуациях, когда вы смогли распознать мошенничество, важно сохранять бдительность. Попытка может получить продолжение с новой легендой", - говорится в сообщении.