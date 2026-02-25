Россиян предупредили о новой легенде мошенников при попытке взлома телефона

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Мошенники при неудачной попытке взлома устройства могут попытаться обмануть жертву новой легендой, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве отметили, что мужчине в личные сообщения со взломанного аккаунта знакомого прислали файл с вредоносной программой. Он скачал его, но, когда программа запросила доступ к сообщениям, заподозрил неладное – мужчина отключил интернет, удалил файл и тем самым предотвратил взлом телефона.