09:37 25.02.2026 (обновлено: 09:38 25.02.2026)
Россиян предупредили о новой легенде мошенников при попытке взлома телефона
Россиян предупредили о новой легенде мошенников при попытке взлома телефона
технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество, россия
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество, Россия
Россиян предупредили о новой легенде мошенников при попытке взлома телефона

МВД: аферисты звонят жертве от имени полиции, если взлом телефона не удался

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Мошенники при неудачной попытке взлома устройства могут попытаться обмануть жертву новой легендой, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
В ведомстве отметили, что мужчине в личные сообщения со взломанного аккаунта знакомого прислали файл с вредоносной программой. Он скачал его, но, когда программа запросила доступ к сообщениям, заподозрил неладное – мужчина отключил интернет, удалил файл и тем самым предотвратил взлом телефона.
Однако аферисты на этом не остановились. Они стали звонить мужчине под видом сотрудников полиции и убеждать его, что устройство все-таки было взломано, а деньги переведены для спонсирования ВСУ.
Соответствующий аудиофрагмент ведомство опубликовало в своем канале на платформе MAX.
"Поэтому в ситуациях, когда вы смогли распознать мошенничество, важно сохранять бдительность. Попытка может получить продолжение с новой легендой", - говорится в сообщении.
18 февраля 2025, 23:48
 
ТехнологииМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ОбществоРоссия
 
 
Заголовок открываемого материала