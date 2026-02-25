Рейтинг@Mail.ru
Мосэнергосбыт подал иск к Анне Чиповской из-за долга
09:12 25.02.2026
Мосэнергосбыт подал иск к Анне Чиповской из-за долга
Мосэнергосбыт подал иск к Анне Чиповской из-за долга
Мосэнергосбыт подал в суд иск о взыскании платы за электроэнергию к актрисе Анне Чиповской, указано в судебных материалах в распоряжении РИА Новости.
2026
Шоубиз, Анна Чиповская, Мосэнергосбыт
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Мосэнергосбыт подал в суд иск о взыскании платы за электроэнергию к актрисе Анне Чиповской, указано в судебных материалах в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, суд вынес определение о возвращении заявления истцу. Это может быть связано с недостатками при его составлении, после устранения которых заявление снова направят в инстанцию.
За какой период у Чиповской накопилась задолженность и ее сумма не сообщается.
Шоубиз Анна Чиповская Мосэнергосбыт
 
 
