Влах призвала жителей Молдавии окунуть власти в реальность

КИШИНЕВ, 25 фев - РИА Новости. Экс-глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах призвала жителей республики окунуть в реальность представителей власти, пригласив их пожить к себе домой на месяц.
В январе 2025 года в Молдавии разразился очередной энергетический кризис после прекращения поставок российского газа. Национальное агентство регулирования энергетики увеличило тарифы на электроэнергию на 65-75%, а на отопление - на 12-38% в зависимости от региона. Правительство обещало компенсационные меры для наиболее уязвимых потребителей, но они не были эффективными.
"Власть повышает налоги и тарифы так, будто вся Молдова - страна миллионеров. Пора спустить ПДС (правящую партию "Действие и солидарность" - ред.) на землю и показать им, как на самом деле живет большинство граждан - без привилегий и откатов, с реальными зарплатами и счетами. Единственная возможность, которая у нас есть, - заставить их пожить так, как живет большая часть граждан. Поэтому призываю вас писать напрямую представителям власти и приглашать их пожить месяц у вас дома", - написала Влах в блоге.
По ее мнению, только тогда власти поймут, как живут люди в Молдавии и каков реальный уровень жизни после стольких лет их правления. "Пусть они своими глазами увидят, что вы едите, как отапливаете дома, как работаете, как экономите, чтобы протянуть от зарплаты до зарплаты, от пенсии до пенсии и так далее. Предлагаю назвать эту кампанию "Усынови ПДС-овца – верни его в реальность". Если этого не сделать, то они продолжат повышать цены, тарифы и налоги до тех пор, пока из страны не уедут вообще все граждане, не выдержав "хороших времен" ПДС", - подчеркнула она.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%.В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.