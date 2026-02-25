Влах призвала жителей Молдавии окунуть власти в реальность

По ее мнению, только тогда власти поймут, как живут люди в Молдавии и каков реальный уровень жизни после стольких лет их правления. "Пусть они своими глазами увидят, что вы едите, как отапливаете дома, как работаете, как экономите, чтобы протянуть от зарплаты до зарплаты, от пенсии до пенсии и так далее. Предлагаю назвать эту кампанию "Усынови ПДС-овца – верни его в реальность". Если этого не сделать, то они продолжат повышать цены, тарифы и налоги до тех пор, пока из страны не уедут вообще все граждане, не выдержав "хороших времен" ПДС", - подчеркнула она.