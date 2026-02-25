Рейтинг@Mail.ru
Депутат назвал последствия повышения НДС в Молдавии - РИА Новости, 25.02.2026
21:55 25.02.2026
Депутат назвал последствия повышения НДС в Молдавии
Депутат назвал последствия повышения НДС в Молдавии - РИА Новости, 25.02.2026
Депутат назвал последствия повышения НДС в Молдавии
Намерение правительства Молдавии повысить НДС с 8% до 18 приведет к росту цен, банкротствам и сокращению занятости, что ударит как по бизнесу, так и по простым... РИА Новости, 25.02.2026
молдавия
наша партия
https://ria.ru/20260225/moldaviya-2076748049.html
https://ria.ru/20260225/tsenzura-2076722625.html
молдавия
Новости
молдавия, наша партия
Молдавия, Наша партия
Депутат назвал последствия повышения НДС в Молдавии

Депутат Батрынча: намерение властей Молдавии повысить НДС грозит ростом цен

КИШИНЕВ, 25 фев - РИА Новости. Намерение правительства Молдавии повысить НДС с 8% до 18 приведет к росту цен, банкротствам и сокращению занятости, что ударит как по бизнесу, так и по простым жителям республики, заявил вице-спикер парламента от оппозиционной Партии социалистов Влад Батрынча.
Политик отметил, что правительство Александра Мунтяну намерено повысить НДС с 8% до 18% для экономических агентов из секторов ресторанного бизнеса, гостиниц и прочих услуг, и в парламент поступили уведомления от экономических агентов с просьбой не изменять налоговую политику.
"Это сильный удар прежде всего по тем, кто создает рабочие места. Если НДС будет повышен до 18%, это может привести к банкротству экономических агентов и ликвидации рабочих мест. Те, кто сумеет выстоять, будут вынуждены повысить цены для населения и, более того, частично уйти в тень", - заявил на брифинге Батрынча.
По его мнению, правительство фактически мотивирует бизнес уходить в тень, не платить налоги и сокращать официальные поступления в бюджет страны.
"Власть в Молдове создает условия, препятствующие работе бизнеса. Правительство действует хаотично, без должной огласки и стратегии. Такая практика негативно влияет на общий деловой климат и создает предпосылки для закрытия предприятий в Молдове", - подчеркнул он.
Батрынча отметил, что в качестве вице-председателя парламента направил обращение премьер-министру с требованием обозначить экономические приоритеты и цели налоговой политики на предстоящий период, а также инициировать публичные дискуссии по этим вопросам с участием парламента.
Парламент Молдавии на заседании 31 октября 2025 года голосами 55 депутатов правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) утвердил новое правительство во главе с Мунтяну. Вместе с ним автоматически была утверждена и команда министров. Фракции коммунистов, социалистов, "Нашей партии" и "Демократии дома" отказались поддержать новый кабмин и не принимали участия в голосовании.
Молдавия Наша партия
 
 
