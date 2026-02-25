Активист обвинил власти Молдавии в сужении прав Гагаузии

КИШИНЕВ, 25 фев - РИА Новости. Молдавские власти последовательно сужают права и полномочия Гагаузской автономии, несмотря на закон об особом правовом статусе региона, заявил гагаузский общественный деятель Михаил Влах.

В конце января ЦИК Гагаузии сообщил, что проведение запланированных на март выборов депутатов в гагаузский парламент было заблокировано из-за приостановки высшей судебной палатой Молдавии полномочий ряда членов центризбиркома автономии.

"Сегодня мы наблюдаем последовательное сужение прав и полномочий Гагаузской автономии: ограничение участия в формировании судебной системы, изменения процедуры назначения прокурора, ликвидация апелляционного суда Комрата, постоянное оспаривание законов народного собрания (местного парламента - ред.), вмешательство в бюджетные механизмы, попытки пересмотра статуса ЦИК Гагаузии", - написал Влах в Telegram-канале

По его словам, когда подобные решения складываются в политике - это уже узурпация системы. "Особый правовой статус нельзя "редактировать" по частям. Его можно изменить только строго в рамках конституции и с одобрения народа Гагаузии. Гагаузия - неотъемлемая часть Республики Молдова. Но ее автономия - это конституционная гарантия, а не временная политическая конструкция", - пояснил общественный деятель.

Влах напомнил, что 23 декабря 1994 года парламент Молдавии принял закон №344 "Об особом правовом статусе Гагаузии", а в 2003 году этот статус был закреплен в конституции республики статьей 111, где четко указано, что любые изменения могут приниматься только 3/5 голосов парламента.

Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентированное на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.