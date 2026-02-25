Рейтинг@Mail.ru
Активист обвинил власти Молдавии в сужении прав Гагаузии - РИА Новости, 25.02.2026
20:54 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/moldaviya-2076748049.html
Активист обвинил власти Молдавии в сужении прав Гагаузии
Активист обвинил власти Молдавии в сужении прав Гагаузии - РИА Новости, 25.02.2026
Активист обвинил власти Молдавии в сужении прав Гагаузии
Молдавские власти последовательно сужают права и полномочия Гагаузской автономии, несмотря на закон об особом правовом статусе региона, заявил гагаузский... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T20:54:00+03:00
2026-02-25T20:54:00+03:00
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
майя санду
молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, майя санду
Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Майя Санду
Активист обвинил власти Молдавии в сужении прав Гагаузии

Влах: власти Молдавии последовательно сужают права и полномочия Гагаузии

© Фото : Страница Михаила Влаха в соцсетиМихаил Влах
Михаил Влах - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Фото : Страница Михаила Влаха в соцсети
Михаил Влах. Архивное фото
КИШИНЕВ, 25 фев - РИА Новости. Молдавские власти последовательно сужают права и полномочия Гагаузской автономии, несмотря на закон об особом правовом статусе региона, заявил гагаузский общественный деятель Михаил Влах.
В конце января ЦИК Гагаузии сообщил, что проведение запланированных на март выборов депутатов в гагаузский парламент было заблокировано из-за приостановки высшей судебной палатой Молдавии полномочий ряда членов центризбиркома автономии.
16 февраля, 21:28
Кишинев запугивает лидеров Гагаузии, заявил экс-глава парламента
16 февраля, 21:28
"Сегодня мы наблюдаем последовательное сужение прав и полномочий Гагаузской автономии: ограничение участия в формировании судебной системы, изменения процедуры назначения прокурора, ликвидация апелляционного суда Комрата, постоянное оспаривание законов народного собрания (местного парламента - ред.), вмешательство в бюджетные механизмы, попытки пересмотра статуса ЦИК Гагаузии", - написал Влах в Telegram-канале.
По его словам, когда подобные решения складываются в политике - это уже узурпация системы. "Особый правовой статус нельзя "редактировать" по частям. Его можно изменить только строго в рамках конституции и с одобрения народа Гагаузии. Гагаузия - неотъемлемая часть Республики Молдова. Но ее автономия - это конституционная гарантия, а не временная политическая конструкция", - пояснил общественный деятель.
Влах напомнил, что 23 декабря 1994 года парламент Молдавии принял закон №344 "Об особом правовом статусе Гагаузии", а в 2003 году этот статус был закреплен в конституции республики статьей 111, где четко указано, что любые изменения могут приниматься только 3/5 голосов парламента.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентированное на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.
Отношения автономии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы на выборах главы автономии Евгении Гуцул, которая заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критиковала политику конфронтации с властями в Москве, проводимую руководством в Кишиневе. Суд в Кишиневе 5 августа 2025 года вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" . Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.
11 февраля, 17:42
Экс-глава Гагаузии обвинила Молдавию в создании иллюзий безопасности
11 февраля, 17:42
 
МолдавияГагаузияКишиневЕвгения ГуцулМайя Санду
 
 
