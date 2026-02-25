Рейтинг@Mail.ru
25.02.2026
00:31 25.02.2026
В Молдавии решили переходить на летнее время по европейским нормам
В Молдавии решили переходить на летнее время по европейским нормам - РИА Новости, 25.02.2026
В Молдавии решили переходить на летнее время по европейским нормам
Власти Молдавии решили, что переходить на летнее время нужно по европейским нормам, а не по советским, при этом на практике для граждан ничего не изменится,... РИА Новости, 25.02.2026
в мире
молдавия
россия
украина
мария захарова
евросоюз
молдавия
россия
украина
в мире, молдавия, россия, украина, мария захарова, евросоюз
В мире, Молдавия, Россия, Украина, Мария Захарова, Евросоюз
В Молдавии решили переходить на летнее время по европейским нормам

Молдавия собирается переходить на летнее время по-европейски, а не по-советски

© РИА Новости / Максим БлиновПрохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 25 фев - РИА Новости. Власти Молдавии решили, что переходить на летнее время нужно по европейским нормам, а не по советским, при этом на практике для граждан ничего не изменится, сообщила пресс-служба правительства.
Кабмин Молдавии в среду рассмотрит инициативу министерства экономики, которая касается перехода на летнее время.
"На территории Республики Молдова ежегодно устанавливается летнее время, коррелирующее с летним временем, практикуемым в государствах-членах Европейского союза. Летнее время начинается в последнее воскресенье марта в 3.00 (стандартное время), которое затем становится 4.00 (летнее время). Летнее время заканчивается в последнее воскресенье октября", - говорится в опубликованном на сайте кабмина проекте документа.
Как только документ вступит в силу, автоматически будет аннулирована советская норма 1990 года, которая регулировала перевод часов на территории бывшей Молдавской ССР, и официально вводится на постоянной основе время UTC+2.
Для граждан с практической точки зрения ничего не меняется - они по-прежнему будут переводить часы дважды в год.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
В миреМолдавияРоссияУкраинаМария ЗахароваЕвросоюз
 
 
