В Молдавии решили переходить на летнее время по европейским нормам

КИШИНЕВ, 25 фев - РИА Новости. Власти Молдавии решили, что переходить на летнее время нужно по европейским нормам, а не по советским, при этом на практике для граждан ничего не изменится, сообщила пресс-служба правительства.

Кабмин Молдавии в среду рассмотрит инициативу министерства экономики, которая касается перехода на летнее время.

"На территории Республики Молдова ежегодно устанавливается летнее время, коррелирующее с летним временем, практикуемым в государствах-членах Европейского союза. Летнее время начинается в последнее воскресенье марта в 3.00 (стандартное время), которое затем становится 4.00 (летнее время). Летнее время заканчивается в последнее воскресенье октября", - говорится в опубликованном на сайте кабмина проекте документа.

Как только документ вступит в силу, автоматически будет аннулирована советская норма 1990 года, которая регулировала перевод часов на территории бывшей Молдавской ССР, и официально вводится на постоянной основе время UTC+2.

Для граждан с практической точки зрения ничего не меняется - они по-прежнему будут переводить часы дважды в год.

Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС , за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России . Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.