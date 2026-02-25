https://ria.ru/20260225/mishustin-2076648886.html
Мишустин назвал вице-премьера Патрушева блестящим профессионалом
Мишустин назвал вице-премьера Патрушева блестящим профессионалом - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин назвал вице-премьера Патрушева блестящим профессионалом
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал курирующего агропромышленный комплекс России вице-премьера Дмитрия Патрушева блестящим профессионалом. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T14:30:00+03:00
2026-02-25T14:30:00+03:00
2026-02-25T14:30:00+03:00
россия
михаил мишустин
дмитрий патрушев
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941156979_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_2f14b39842810ce61306c8c933b49861.jpg
https://ria.ru/20260225/apk-2076641376.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941156979_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_a0e6e79f6f42ae81b81f6e4defd02c14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, дмитрий патрушев, госдума рф
Россия, Михаил Мишустин, Дмитрий Патрушев, Госдума РФ
Мишустин назвал вице-премьера Патрушева блестящим профессионалом
Мишустин назвал Дмитрия Патрушева блестящим профессионалом