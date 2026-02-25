Рейтинг@Mail.ru
Мишустин назвал вице-премьера Патрушева блестящим профессионалом - РИА Новости, 25.02.2026
14:30 25.02.2026
Мишустин назвал вице-премьера Патрушева блестящим профессионалом
Мишустин назвал вице-премьера Патрушева блестящим профессионалом
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал курирующего агропромышленный комплекс России вице-премьера Дмитрия Патрушева блестящим профессионалом. РИА Новости, 25.02.2026
россия, михаил мишустин, дмитрий патрушев, госдума рф
Россия, Михаил Мишустин, Дмитрий Патрушев, Госдума РФ
Мишустин назвал вице-премьера Патрушева блестящим профессионалом

Мишустин назвал Дмитрия Патрушева блестящим профессионалом

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВице-премьер РФ Дмитрий Патрушев
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал курирующего агропромышленный комплекс России вице-премьера Дмитрия Патрушева блестящим профессионалом.
"Все ключевые механизмы, которые были внедрены, здесь хочу Дмитрия Николаевича Патрушева (курирующий вице-премьер - ред.) поблагодарить. Он блестящий профессионал, в том числе и по финансированию крайне аккуратно подходит. И мы, я убеждаюсь сам, практически не ошибались в тех инвестициях, которые планировали. Они дали результаты", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
Сбор урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Мишустин рассказал о поддержке агропромышленного комплекса
Россия Михаил Мишустин Дмитрий Патрушев Госдума РФ
 
 
