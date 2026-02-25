https://ria.ru/20260225/mishustin-2076647621.html
25.02.2026 В России продолжат работу над правовым регулированием ИИ, заявил Мишустин
В России продолжат работу над правовым регулированием ИИ, заявил Мишустин - РИА Новости, 25.02.2026
В России продолжат работу над правовым регулированием ИИ, заявил Мишустин
Власти РФ продолжат работу над правовым регулированием искусственного интеллекта (ИИ), заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
В России продолжат работу над правовым регулированием ИИ, заявил Мишустин
Мишустин: в России продолжат работу над правовым регулированием ИИ
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Власти РФ продолжат работу над правовым регулированием искусственного интеллекта (ИИ), заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
с отчетом правительства о результатах деятельности за 2025 год.
"Подготовлен сейчас законопроект, который предусматривает в том числе критерии моделей искусственного интеллекта, которые будут использоваться в государственных и информационных системах, и что очень важно, в объектах именно критической инфраструктуры", - сказал Мишустин
.
Он добавил, что в законопроекте также предусмотрено распределение ответственности между пользователями и разработчиками при возможных нарушениях.
"Это первый подход... к вопросам регулирования, правового регулирования искусственного интеллекта. Законопроект, конечно, будет еще дорабатываться, обсуждаться в весеннюю сессию", - добавил Мишустин.