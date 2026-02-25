Рейтинг@Mail.ru
В России продолжат работу над правовым регулированием ИИ, заявил Мишустин - РИА Новости, 25.02.2026
14:27 25.02.2026 (обновлено: 14:36 25.02.2026)
В России продолжат работу над правовым регулированием ИИ, заявил Мишустин
россия, михаил мишустин, технологии, госдума рф
Россия, Михаил Мишустин, Технологии, Госдума РФ
© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Власти РФ продолжат работу над правовым регулированием искусственного интеллекта (ИИ), заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
В среду он выступает в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2025 год.
Орешкин и Григоренко возглавили комиссию по развитию ИИ при президенте
"Подготовлен сейчас законопроект, который предусматривает в том числе критерии моделей искусственного интеллекта, которые будут использоваться в государственных и информационных системах, и что очень важно, в объектах именно критической инфраструктуры", - сказал Мишустин.
Он добавил, что в законопроекте также предусмотрено распределение ответственности между пользователями и разработчиками при возможных нарушениях.
"Это первый подход... к вопросам регулирования, правового регулирования искусственного интеллекта. Законопроект, конечно, будет еще дорабатываться, обсуждаться в весеннюю сессию", - добавил Мишустин.
Мишустин отметил вклад президента РАН в развитие электронной промышленности
РоссияМихаил МишустинТехнологииГосдума РФ
 
 
