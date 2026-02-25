Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о модернизации Восточного полигона железных дорог - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:11 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/mishustin-2076642006.html
Мишустин рассказал о модернизации Восточного полигона железных дорог
Мишустин рассказал о модернизации Восточного полигона железных дорог - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин рассказал о модернизации Восточного полигона железных дорог
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о запуске третьего этапа модернизации Восточного полигона российских железных дорог. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T14:11:00+03:00
2026-02-25T14:11:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076605258_0:128:2914:1767_1920x0_80_0_0_9b5625c43dcf969dff35c56831f8db38.jpg
https://ria.ru/20260225/avtodorogi-2076608272.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076605258_126:0:2855:2047_1920x0_80_0_0_dfd948e15d721b767b94eb4e0b9077d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин рассказал о модернизации Восточного полигона железных дорог

Мишустин сообщил о запуске третьего этапа модернизации Восточного полигона

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о запуске третьего этапа модернизации Восточного полигона российских железных дорог.
Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
"Планомерно развиваем железнодорожную, морскую инфраструктуры. Запустили третий этап модернизации Восточного полигона. Совокупную мощность портов за год увеличили на 25 миллионов тонн", - сказал Мишустин в ходе доклада.
Правительство РФ в мае 2024 года одобрило запуск третьего этапа развития Восточного полигона российских железных дорог. Стоимость третьего этапа развития Восточного полигона до 2035 года с увеличением провозной способности до 270 миллионов тонн оценивается в 3,7 триллиона рублей. РЖД вели подготовительные работы по третьему этапу развития Восточного полигона российских железных дорог.
Автомобили на дороге - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Мишустин рассказал о строительстве и модернизации автодорог
Вчера, 12:52
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала