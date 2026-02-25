Мишустин: замедление инфляции позволит обеспечить промышленность кредитами

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Замедление инфляции позволит обеспечить российскую промышленность более доступными кредитными ресурсами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства РФ в 2025 году.