Мишустин: замедление инфляции позволит обеспечить промышленность кредитами

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Замедление инфляции позволит обеспечить российскую промышленность более доступными кредитными ресурсами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства РФ в 2025 году.
"Нужно продолжать думать о том, каким образом обеспечить экономику ресурсами финансовыми", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы депутатов.
"Остановив проинфляционные ожидания, мы получим необходимые ресурсы для того, чтобы обеспечить промышленность соответствующими в том числе программными кредитами", - заявил премьер.
Инфляция в России в 2025 году замедлилась до 5,6% с 9,5% в 2024 году, говорил в начале февраля президент РФ Владимир Путин. А зампред ЦБ Алексей Заботкин подчеркивал, что снижение ключевой ставки в РФ будет строго соразмерно замедлению инфляции. ЦБ 13 февраля ожидаемо шестой раз подряд снизил ключевую ставку - до 15,5% годовых с 16%.
