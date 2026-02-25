https://ria.ru/20260225/mishustin-2076622565.html
Мишустин оценил степень износа объектов ЖКХ
Мишустин оценил степень износа объектов ЖКХ - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин оценил степень износа объектов ЖКХ
Объекты ЖКХ в России имеют высокий уровень износа, требуется их комплексное обновление, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин о модернизации системы ЖКХ
Тема качества коммунальных услуг острая и сложная, проблемы в ЖКХ складывались десятилетиями, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин. Объекты ЖКХ в России имеют высокий уровень износа, требуется их комплексное обновление, заявил он.
Мишустин оценил степень износа объектов ЖКХ
Мишустин: у объектов ЖКХ высокий уровень износа, требуется их обновление