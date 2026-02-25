Рейтинг@Mail.ru
13:22 25.02.2026 (обновлено: 16:03 25.02.2026)
Объекты ЖКХ в России имеют высокий уровень износа, требуется их комплексное обновление, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2026
Тема качества коммунальных услуг острая и сложная, проблемы в ЖКХ складывались десятилетиями, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин. Объекты ЖКХ в России имеют высокий уровень износа, требуется их комплексное обновление, заявил он.
жкх, россия, михаил мишустин, госдума рф
ЖКХ, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин оценил степень износа объектов ЖКХ

Мишустин: у объектов ЖКХ высокий уровень износа, требуется их обновление

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Объекты ЖКХ в России имеют высокий уровень износа, требуется их комплексное обновление, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом правительства о результатах деятельности за 2025 год.
"Объекты ЖКХ имеют очень высокий уровень износа сегодня. Требуется комплексная их модернизация. На обновление инфраструктуры мы сформировали инструменты с привлечением бюджетного финансирования серьезного", - сказал Мишустин в рамках отчета правительства.
