13:00 25.02.2026
Мишустин поблагодарил Матвиенко и Володина за новые подходы к кадрам
россия, михаил мишустин, валентина матвиенко, вячеслав володин, госдума рф, совет федерации рф
Россия, Михаил Мишустин, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
© Фото : Пресс-служба Государственной Думы РФПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поблагодарил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко и председателя Госдумы Вячеслава Володина за разработку новых подходов в подготовке кадров, которые позволят сгладить диспропорции на рынке труда.
"Хочу поблагодарить, Валентина Ивановна, Вячеслав Викторович, за совместную работу по повышению качества профессионального образования. Разработку новых подходов в подготовке кадров, которые нужны экономике, стране и отраслям. Предложенный вами механизм, который уже стал законом, сегодня позволит сгладить возникшие на рынке труда диспропорции", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
Премьер-министр добавил, что правительство совместно с Совфедом и Госдумой продолжит готовить специалистов почти по 300 направлениям, соответствующим приоритетам научно-технологического развития России.
Председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Матвиенко оценила систему двухпалатного парламента в России
20 февраля, 10:07
 
РоссияМихаил МишустинВалентина МатвиенкоВячеслав ВолодинГосдума РФСовет Федерации РФ
 
 
