Мишустин поблагодарил Матвиенко и Володина за новые подходы к кадрам
Мишустин поблагодарил Матвиенко и Володина за новые подходы к кадрам
Премьер-министр России Михаил Мишустин поблагодарил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко и председателя Госдумы Вячеслава Володина за разработку... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T13:00:00+03:00
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поблагодарил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко и председателя Госдумы Вячеслава Володина за разработку новых подходов в подготовке кадров, которые позволят сгладить диспропорции на рынке труда.
"Хочу поблагодарить, Валентина Ивановна, Вячеслав Викторович, за совместную работу по повышению качества профессионального образования. Разработку новых подходов в подготовке кадров, которые нужны экономике, стране и отраслям. Предложенный вами механизм, который уже стал законом, сегодня позволит сгладить возникшие на рынке труда диспропорции", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
Премьер-министр добавил, что правительство совместно с Совфедом и Госдумой продолжит готовить специалистов почти по 300 направлениям, соответствующим приоритетам научно-технологического развития России.