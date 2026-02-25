Рейтинг@Mail.ru
Мишустин призвал синхронизировать разработку инноваций с потребностями - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:59 25.02.2026 (обновлено: 13:08 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/mishustin-2076610384.html
Мишустин призвал синхронизировать разработку инноваций с потребностями
Мишустин призвал синхронизировать разработку инноваций с потребностями - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин призвал синхронизировать разработку инноваций с потребностями
Важно синхронизировать разработку и выпуск инновационной продукции с прогнозами потребностей экономики, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T12:59:00+03:00
2026-02-25T13:08:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076605258_0:128:2914:1767_1920x0_80_0_0_9b5625c43dcf969dff35c56831f8db38.jpg
https://ria.ru/20260225/mishustin-2076604261.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076605258_126:0:2855:2047_1920x0_80_0_0_dfd948e15d721b767b94eb4e0b9077d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин призвал синхронизировать разработку инноваций с потребностями

Мишустин призвал синхронизировать выпуск инновационной продукции с потребностями

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Важно синхронизировать разработку и выпуск инновационной продукции с прогнозами потребностей экономики, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Чтобы повысить эффективность совместной работы науки и промышленности по проектам технологического лидерства, очень важно синхронизировать разработку и выпуск инновационной продукции с прогнозами потребностей экономики", - сообщил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Мишустин назвал актуальную задачу экономики России
Вчера, 12:43
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала