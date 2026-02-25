https://ria.ru/20260225/mishustin-2076608185.html
Мишустин рассказал о строительстве гражданских судов в 2025 году
Мишустин рассказал о строительстве гражданских судов в 2025 году
Свыше 100 гражданских судов, в том числе и морских, было построено в России за 2025 год, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин рассказал о строительстве гражданских судов в 2025 году
Мишустин: 100 гражданских судов, в том числе и морских, построили в 2025 году