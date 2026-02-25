Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о строительстве гражданских судов в 2025 году
12:52 25.02.2026
Мишустин рассказал о строительстве гражданских судов в 2025 году
Мишустин рассказал о строительстве гражданских судов в 2025 году - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин рассказал о строительстве гражданских судов в 2025 году
Свыше 100 гражданских судов, в том числе и морских, было построено в России за 2025 год, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2026
россия, экономика, михаил мишустин, госдума рф
Россия, Экономика, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин рассказал о строительстве гражданских судов в 2025 году

Мишустин: 100 гражданских судов, в том числе и морских, построили в 2025 году

На судостроительном предприятии АО "Восточная верфь" во Владивостоке
На судостроительном предприятии АО Восточная верфь во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
На судостроительном предприятии АО "Восточная верфь" во Владивостоке. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Свыше 100 гражданских судов, в том числе и морских, было построено в России за 2025 год, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"За прошлый год было построено свыше ста гражданских судов, в том числе и морских", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
Автомобили на дороге - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Мишустин рассказал о строительстве и модернизации автодорог
Россия Экономика Михаил Мишустин Госдума РФ
 
 
