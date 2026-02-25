https://ria.ru/20260225/mishustin-2076606570.html
Мишустин рассказал о снижении инфляции
Инфляция в России в 2025 году снизилась до 5,6%, власти продолжат работать над этим, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о... РИА Новости, 25.02.2026
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Инфляция в России в 2025 году снизилась до 5,6%, власти продолжат работать над этим, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
"Одним из серьезных вызовов для страны оставалась инфляция. Благодаря совместным мерам Банка России и правительства, формированию экономики предложения она снизилась до 5,6% по итогам 2025 года. И мы продолжаем активно над этим работать", - сказал Мишустин.