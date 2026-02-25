Мишустин назвал изменение налоговой системы непростым, но нужным решением

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Изменение налоговой системы в 2025 году было непростым решением, но необходимым для обороны и безопасности России, социальной политики и поддержки регионов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Считаю важным общим результатом принятие сложного бюджета. Мы все помним, какие шаги для этого пришлось сделать. Это были непростые решения, в том числе – по изменению налоговой системы. Это необходимо для обороны и безопасности страны, социальной политики и для поддержки наших регионов", - сказал он, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.