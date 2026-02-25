https://ria.ru/20260225/mishustin-2076605906.html
Мишустин назвал изменение налоговой системы непростым, но нужным решением
Мишустин назвал изменение налоговой системы непростым, но нужным решением
Мишустин назвал изменение налоговой системы непростым, но нужным решением
Изменение налоговой системы в 2025 году было непростым решением, но необходимым для обороны и безопасности России, социальной политики и поддержки регионов
Мишустин назвал изменение налоговой системы непростым, но нужным решением
Мишустин: изменение налоговой системы было непростым, но нужным решением
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Изменение налоговой системы в 2025 году было непростым решением, но необходимым для обороны и безопасности России, социальной политики и поддержки регионов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Считаю важным общим результатом принятие сложного бюджета. Мы все помним, какие шаги для этого пришлось сделать. Это были непростые решения, в том числе – по изменению налоговой системы. Это необходимо для обороны и безопасности страны, социальной политики и для поддержки наших регионов", - сказал он, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.