Мишустин рассказал о помощи жителям приграничья
Правительство помогает жителям Курской, Белгородской и Брянской областей и поддерживает бизнес в этих регионах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T12:35:00+03:00
