Мишустин рассказал о востребованности дальневосточной и арктической ипотеки

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Дальневосточная и арктическая ипотека востребованы в России, программы распространены на вторичное жильё для городов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.