https://ria.ru/20260225/mishustin-2076600429.html
Мишустин призвал обеспечить экономический рост в каждом регионе России
Мишустин призвал обеспечить экономический рост в каждом регионе России - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин призвал обеспечить экономический рост в каждом регионе России
Важно обеспечить экономический рост в каждом регионе России, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T12:34:00+03:00
2026-02-25T12:34:00+03:00
2026-02-25T12:34:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076594943_1:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_20a83e8d959f80dcd20e24db56c56950.png
https://ria.ru/20260225/mishustin-2076594965.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076594943_628:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_dd401b8155413abe572267040e3ea929.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Важно обеспечить экономический рост в каждом регионе России, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"В каждом (регионе - ред.) важно обеспечить экономический рост. И мы особое внимание уделяем пространственному развитию территорий", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
Он добавил, что в России увеличивается число благоустроенных улиц и кварталов, что преобразует инфраструктуру городов, создает новые точки экономического роста.