Пушкинской картой пользуются 13 миллионов россиян, заявил Мишустин
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пушкинской картой пользуются около 13 миллионов человек в России, за пять лет приобретено более 100 миллионов билетов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
"Почти 13 миллионов человек пользуются Пушкинской картой. Благодаря которой молодые люди всё больше посещают культурные события и смотрят отечественные фильмы. Но я приведу лишь одну цифру – за пять лет приобретено свыше 100 миллионов билетов. Увеличиваются и сборы кинотеатров. В прошлом году они уже превысили 50 миллиардов рублей", - заявил он.