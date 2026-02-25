Мишустин призвал обезопасить россиян от цифровых мошенников

МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Новые угрозы появляются с развитием цифровых технологий, важно обезопасить россиян от мошенников, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.