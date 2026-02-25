https://ria.ru/20260225/mishustin-2076598427.html
Мишустин призвал обезопасить россиян от цифровых мошенников
Мишустин призвал обезопасить россиян от цифровых мошенников - РИА Новости, 25.02.2026
Мишустин призвал обезопасить россиян от цифровых мошенников
Новые угрозы появляются с развитием цифровых технологий, важно обезопасить россиян от мошенников, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T12:28:00+03:00
2026-02-25T12:28:00+03:00
2026-02-25T12:29:00+03:00
михаил мишустин
технологии
россия
госдума рф
общество
Мишустин призвал обезопасить россиян от цифровых мошенников
Мишустин: важно обезопасить россиян от мошенников из-за развития технологий