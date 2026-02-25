Мишустин рассказал о мерах поддержки семей

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. С 1 января в России увеличена не облагаемая налогом и страховыми взносами выплата от работодателя при рождении ребенка, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.