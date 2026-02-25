Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о мерах поддержки семей
12:25 25.02.2026 (обновлено: 12:32 25.02.2026)
Мишустин рассказал о мерах поддержки семей
Мишустин рассказал о мерах поддержки семей

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. С 1 января в России увеличена не облагаемая налогом и страховыми взносами выплата от работодателя при рождении ребенка, сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2025 год.
"К делу поддержки семей мы активно привлекаем и работодателей. По поручению президента с 1 января увеличили максимальную сумму, не облагаемую налогом и страховыми взносами, которую они могут предоставлять сотрудникам при рождении ребенка, с 50 тысяч до миллиона рублей. И компании сами определяют размер таких корпоративных выплат", - рассказал председатель правительства РФ.
 
