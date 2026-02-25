https://ria.ru/20260225/minoborony-2076621424.html
Минобороны рассказало об освобождении Графского в Харьковской области
Минобороны рассказало об освобождении Графского в Харьковской области - РИА Новости, 25.02.2026
Минобороны рассказало об освобождении Графского в Харьковской области
Установление российскими военнослужащими контроля над населенным пунктом Графское в Харьковской области открывает возможность дальнейшего наступления на юг... РИА Новости, 25.02.2026
Минобороны рассказало об освобождении Графского в Харьковской области
МО РФ: освобождение Графского дает возможность дальнейшего наступления на юг
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Установление российскими военнослужащими контроля над населенным пунктом Графское в Харьковской области открывает возможность дальнейшего наступления на юг вдоль реки Северский Донец, заявили в Минобороны РФ.
Об освобождении Графского МО РФ сообщило в среду.
"Установление контроля над населенным пунктом Графское Харьковской области открывает возможность дальнейшего наступления на юг вдоль реки Северский Донец", - говорится в сообщении.
Графское освободили в ходе активных действий военнослужащие штурмовых групп 82-го мотострелкового полка группировки войск "Север".