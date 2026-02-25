Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало об освобождении Графского в Харьковской области - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:04 25.02.2026 (обновлено: 13:18 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/minoborony-2076621424.html
Минобороны рассказало об освобождении Графского в Харьковской области
Минобороны рассказало об освобождении Графского в Харьковской области - РИА Новости, 25.02.2026
Минобороны рассказало об освобождении Графского в Харьковской области
Установление российскими военнослужащими контроля над населенным пунктом Графское в Харьковской области открывает возможность дальнейшего наступления на юг... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T13:04:00+03:00
2026-02-25T13:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002674277_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6c6654d08ee72b6070fbeea77fd7aa0a.jpg
https://ria.ru/20260225/ukraina-2076514909.html
харьковская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002674277_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d0d58adb1e75fbab98ca9e61e3cca068.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, харьковская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Россия
Минобороны рассказало об освобождении Графского в Харьковской области

МО РФ: освобождение Графского дает возможность дальнейшего наступления на юг

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Установление российскими военнослужащими контроля над населенным пунктом Графское в Харьковской области открывает возможность дальнейшего наступления на юг вдоль реки Северский Донец, заявили в Минобороны РФ.
Об освобождении Графского МО РФ сообщило в среду.
"Установление контроля над населенным пунктом Графское Харьковской области открывает возможность дальнейшего наступления на юг вдоль реки Северский Донец", - говорится в сообщении.
Графское освободили в ходе активных действий военнослужащие штурмовых групп 82-го мотострелкового полка группировки войск "Север".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
С Украиной вопрос закрыт на самом верху: ответ может быть ядерным
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала