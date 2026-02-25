Рейтинг@Mail.ru
Зимбабве запретило экспорт минералов - РИА Новости, 25.02.2026
13:29 25.02.2026
Зимбабве запретило экспорт минералов
Зимбабве запретило экспорт минералов
Власти Зимбабве приняли решение прекратить экспорт минерального сырья и концентратов лития, сообщил в среду министр горнодобывающей промышленности и развития... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T13:29:00+03:00
2026-02-25T13:29:00+03:00
в мире
зимбабве
зимбабве
в мире, зимбабве
В мире, Зимбабве
Зимбабве запретило экспорт минералов

Министр Камбамура: Зимбабве запретило экспорт минералов

© AP Photo / Armando FrancaФлаг Зимбабве
Флаг Зимбабве - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Armando Franca
Флаг Зимбабве. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Власти Зимбабве приняли решение прекратить экспорт минерального сырья и концентратов лития, сообщил в среду министр горнодобывающей промышленности и развития горнодобывающей отрасли Полайт Камбамура.
"Уведомляем заинтересованные стороны, что правительство приняло решение полностью прекратить экспорт литиевых концентратов и минерального сырья. Постановление вступает в силу немедленно и будет действовать до дальнейшего уведомления. Решение затрагивает в том числе то сырье, что уже находится в пути", - подчеркнул министр, слова которого передала Зимбабвийская телевещательная корпорация.
Камбабмура добавил, что в ближайшее время министерство будет обсуждать с представителями отрасли новые требования. Право на экспорт будет предоставлено исключительно компаниям, обладающим действующими лицензиями на добычу и перерабатывающими мощностями внутри страны.
Министр также отметил, что эти меры направлены на предотвращение утечки сырья из страны, увеличение доли добавленной стоимости, создаваемой внутри Зимбабве, и развитие национальной промышленности.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Трамп заявил об успехе работы с другими странами по критическим минералам
3 февраля, 00:45
 
В миреЗимбабве
 
 
