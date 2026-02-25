Зимбабве запретило экспорт минералов

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Власти Зимбабве приняли решение прекратить экспорт минерального сырья и концентратов лития, сообщил в среду министр горнодобывающей промышленности и развития горнодобывающей отрасли Полайт Камбамура.

"Уведомляем заинтересованные стороны, что правительство приняло решение полностью прекратить экспорт литиевых концентратов и минерального сырья. Постановление вступает в силу немедленно и будет действовать до дальнейшего уведомления. Решение затрагивает в том числе то сырье, что уже находится в пути", - подчеркнул министр, слова которого передала Зимбабвийская телевещательная корпорация.

Камбабмура добавил, что в ближайшее время министерство будет обсуждать с представителями отрасли новые требования. Право на экспорт будет предоставлено исключительно компаниям, обладающим действующими лицензиями на добычу и перерабатывающими мощностями внутри страны.