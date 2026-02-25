https://ria.ru/20260225/mineraly-2076624532.html
Зимбабве запретило экспорт минералов
Зимбабве запретило экспорт минералов - РИА Новости, 25.02.2026
Зимбабве запретило экспорт минералов
Власти Зимбабве приняли решение прекратить экспорт минерального сырья и концентратов лития, сообщил в среду министр горнодобывающей промышленности и развития... РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T13:29:00+03:00
2026-02-25T13:29:00+03:00
2026-02-25T13:29:00+03:00
в мире
зимбабве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886831332_0:112:2255:1380_1920x0_80_0_0_1d4851d91a31388ba37da1af8a4bd71d.jpg
https://ria.ru/20260203/tramp-2071822306.html
зимбабве
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886831332_0:0:2059:1544_1920x0_80_0_0_94a6ccb6436743e8e720b19c9a7700df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, зимбабве
Зимбабве запретило экспорт минералов
Министр Камбамура: Зимбабве запретило экспорт минералов
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Власти Зимбабве приняли решение прекратить экспорт минерального сырья и концентратов лития, сообщил в среду министр горнодобывающей промышленности и развития горнодобывающей отрасли Полайт Камбамура.
"Уведомляем заинтересованные стороны, что правительство приняло решение полностью прекратить экспорт литиевых концентратов и минерального сырья. Постановление вступает в силу немедленно и будет действовать до дальнейшего уведомления. Решение затрагивает в том числе то сырье, что уже находится в пути", - подчеркнул министр, слова которого передала Зимбабвийская телевещательная корпорация.
Камбабмура добавил, что в ближайшее время министерство будет обсуждать с представителями отрасли новые требования. Право на экспорт будет предоставлено исключительно компаниям, обладающим действующими лицензиями на добычу и перерабатывающими мощностями внутри страны.
Министр также отметил, что эти меры направлены на предотвращение утечки сырья из страны, увеличение доли добавленной стоимости, создаваемой внутри Зимбабве, и развитие национальной промышленности.