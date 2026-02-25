Рейтинг@Mail.ru
Экс-игрок "Зенита" назвал лучшего португальца в истории РПЛ - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:10 25.02.2026
https://ria.ru/20260225/meyra-2076617022.html
Экс-игрок "Зенита" назвал лучшего португальца в истории РПЛ
Экс-игрок "Зенита" назвал лучшего португальца в истории РПЛ - РИА Новости Спорт, 25.02.2026
Экс-игрок "Зенита" назвал лучшего португальца в истории РПЛ
Бывший защитник петербургского "Зенита" и сборной Португалии Фернанду Мейра в разговоре с РИА Новости назвал бывшего одноклубника Мигеля Данни лучшим... РИА Новости Спорт, 25.02.2026
2026-02-25T13:10:00+03:00
2026-02-25T13:10:00+03:00
футбол
фернанду мейра
данни (футболист)
зенит
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849192121_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_4811e9a5682074335400c8f6b902b791.jpg
https://ria.ru/20260225/mostovoy-2076608034.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/02/1849192121_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_7e25b0d31621cd00e676401f89236178.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
фернанду мейра, данни (футболист), зенит, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Фернанду Мейра, Данни (футболист), Зенит, Российская премьер-лига (РПЛ)
Экс-игрок "Зенита" назвал лучшего португальца в истории РПЛ

Ветеран "Зенита" Мейра назвал Данни лучшим португальцем в истории РПЛ

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоФернанду Мейра
Фернанду Мейра - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости, Андрей Михайлов. Бывший защитник петербургского "Зенита" и сборной Португалии Фернанду Мейра в разговоре с РИА Новости назвал бывшего одноклубника Мигеля Данни лучшим представителем страны, когда-либо выступавшим в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Данни выступал за "Зенит" с 2008 по 2017 год (256 матчей, 68 голов). В составе "сине-бело-голубых" он завоевал семь трофеев, включая три титула чемпиона России и Суперкубок УЕФА.
«
"Без сомнений, Данни - лучший португалец в истории чемпионата. Что касается нынешнего времени, тяжело сказать. Нельзя сравнивать уровень РПЛ тогда и сейчас", - сказал Мейра.
Также бывший защитник "Зенита" высказался о самом дорогом португальце, выступающем в РПЛ в настоящее время, - полузащитнике московского "Спартака" Жедсоне Фернандеше, цена которого, по данным портала Transfermarkt, составляет 18 млн евро: "Жедсон - очень хороший игрок, но при всем уважении к нему, его нельзя сравнивать с Данни".
Александр Мостовой - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Мостовой назвал обоснованными слухи о желании ЦСКА подписать Коутиньо
Вчера, 12:51
 
ФутболФернанду МейраДанни (футболист)ЗенитРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    У. Умбер
    666
    473
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Минск
    2
    7
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Нефтехимик
    2
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Ак Барс
    Лада
    4
    5
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Боруссия Д
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Бенфика
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Монако
    2
    2
  • Футбол
    ДВ- 2-й тайм
    Ювентус
    Галатасарай
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала