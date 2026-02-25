https://ria.ru/20260225/medtekhnika-2076655301.html
Почти 100 единиц медоборудования для лечения зрения закупят в Подмосковье
2026-02-25T14:55:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. В этом году в больницы Московской области закупят 97 единиц офтальмологического оборудования, сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
Учреждения получат хирургические системы, диагностические щелевые лампы, офтальмоскопы и другую медтехнику.
"Продолжаем закупать оборудование для наших больниц. Современная офтальмологическая техника позволяет врачам проводить более точную диагностику и лечение. В этом году закупим 97 единиц такого оборудования, на его закупку направлено почти 224 миллиона рублей", — цитирует Забелина пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
Оборудование поступит в 26 больниц, в том числе Чеховскую, Каширскую, Подольскую, Ступинскую и другие медучреждения. Медтехника закупается по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь".