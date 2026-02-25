В ГД положительно оценили единые правила отображения цен на маркетплейсах

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил РИА Новости, что положительно оценивает введение в России единых правил отображения цен на маркетплейсах.
Ранее в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме, заявил, что в России будут введены единые правила отображения цен на маркетплейсах, чтобы стоимость товаров не зависела от средств платежа. По его словам, правительство активно работает над принятием подзаконных актов к закону о платформенной экономике.
"Я позитивно к этому отношусь. Теперь получаются равные условия конкуренции, что абсолютно правильно. Я именно этого сам лично добивался и к этому призывал", - сказал Аксаков.
В октябре прошлого года Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе (маркетплейсу) для всех партнеров и пользователей. Сенаторы предложили исключить преимущества для аффилированных лиц и закрепить принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа.