В ГД положительно оценили единые правила отображения цен на маркетплейсах - РИА Новости, 25.02.2026
18:49 25.02.2026
В ГД положительно оценили единые правила отображения цен на маркетплейсах
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил РИА Новости, что положительно оценивает введение в России единых правил отображения цен на...
экономика
россия
анатолий аксаков
михаил мишустин
госдума рф
совет федерации рф
россия
экономика, россия, анатолий аксаков, михаил мишустин, госдума рф, совет федерации рф
Экономика, Россия, Анатолий Аксаков, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил РИА Новости, что положительно оценивает введение в России единых правил отображения цен на маркетплейсах.
Ранее в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме, заявил, что в России будут введены единые правила отображения цен на маркетплейсах, чтобы стоимость товаров не зависела от средств платежа. По его словам, правительство активно работает над принятием подзаконных актов к закону о платформенной экономике.
"Я позитивно к этому отношусь. Теперь получаются равные условия конкуренции, что абсолютно правильно. Я именно этого сам лично добивался и к этому призывал", - сказал Аксаков.
В октябре прошлого года Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе (маркетплейсу) для всех партнеров и пользователей. Сенаторы предложили исключить преимущества для аффилированных лиц и закрепить принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин после выступления с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Платформенную экономику нельзя сводить к маркетплейсам, заявил Мишустин
Экономика Россия Анатолий Аксаков Михаил Мишустин Госдума РФ Совет Федерации РФ
 
 
