Сына главаря "Лобненских" обвинили в мошенничестве в отношении бойцов СВО
09:04 25.02.2026 (обновлено: 11:12 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/lobnenskie-2076555018.html
Сына главаря "Лобненских" обвинили в мошенничестве в отношении бойцов СВО
Сына главаря "Лобненских" обвинили в мошенничестве в отношении бойцов СВО - РИА Новости, 25.02.2026
Сына главаря "Лобненских" обвинили в мошенничестве в отношении бойцов СВО
Сына главаря банды "Лобненские" обвиняют по 17 эпизодам мошенничества по делу о хищении денег у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево, следует из официальных... РИА Новости, 25.02.2026
происшествия
шереметьево (аэропорт)
https://ria.ru/20251215/khischenie-2062023328.html
https://ria.ru/20260216/kriminal-2074164364.html
происшествия, шереметьево (аэропорт)
Происшествия, Шереметьево (аэропорт)
Сына главаря "Лобненских" обвинили в мошенничестве в отношении бойцов СВО

Сын главаря "Лобненских" фигурирует в 17 эпизодах дела о хищении у бойцов СВО

Автомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Сына главаря банды "Лобненские" обвиняют по 17 эпизодам мошенничества по делу о хищении денег у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево, следует из официальных судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Четвертого декабря 2025 года <…> предъявлено обвинение по части первой статьи 210, части четвертой статьи 159 (17 преступлений) Уголовного кодекса Российской Федерации", — говорится в материалах.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В деле о хищении денег у бойцов СВО есть тайные свидетели
15 декабря 2025, 03:03
Как рассказал РИА Новости информированный источник, в деле фигурирует и главарь преступной группировки "Лобненские". Его объявили в международный розыск и заочно арестовали, а сына отправили в СИЗО.
По данным следствия, банда намеренно выбирала жертвами участников СВО, прилетавших в Шереметьево, и грабила их. Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси. Соучастники подыскивали бойцов и предлагали услуги изначально за приемлемые деньги. В конце поездки сумма менялась: две тысячи рублей превращались в 40 или даже 90, тысяча — в 70, 8,2 — в 122. Оплату принимали как переводами, так и через терминал. За отказ платить потерпевшим угрожали физическим насилием.
Одному бойцу предложили выпить. Дождавшись, когда он потеряет бдительность, злоумышленники похитили с его карты 615 тысяч рублей. Еще один участник СВО таким же образом лишился 28 тысяч.
По делу уже арестовали более 40 человек. Им вменяют кражи, вымогательство и мошеннические действия. Ущерб оценивается в более чем четыре миллиона рублей.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
"Замешаны очень многие". Кто вымогал деньги у бойцов СВО в Шереметьево
16 февраля, 08:00
 
