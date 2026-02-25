https://ria.ru/20260225/lobnenskie-2076555018.html
Сына главаря "Лобненских" обвинили в мошенничестве в отношении бойцов СВО
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Сына главаря банды "Лобненские" обвиняют по 17 эпизодам мошенничества по делу о хищении денег у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево, следует из официальных судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Четвертого декабря 2025 года <…> предъявлено обвинение по части первой статьи 210, части четвертой статьи 159 (17 преступлений) Уголовного кодекса Российской Федерации", — говорится в материалах.
Как рассказал РИА Новости информированный источник, в деле фигурирует и главарь преступной группировки "Лобненские". Его объявили в международный розыск и заочно арестовали, а сына отправили в СИЗО.
По данным следствия, банда намеренно выбирала жертвами участников СВО, прилетавших в Шереметьево
, и грабила их. Большинство эпизодов дела касаются завышенных цен на такси. Соучастники подыскивали бойцов и предлагали услуги изначально за приемлемые деньги. В конце поездки сумма менялась: две тысячи рублей превращались в 40 или даже 90, тысяча — в 70, 8,2 — в 122. Оплату принимали как переводами, так и через терминал. За отказ платить потерпевшим угрожали физическим насилием.
Одному бойцу предложили выпить. Дождавшись, когда он потеряет бдительность, злоумышленники похитили с его карты 615 тысяч рублей. Еще один участник СВО таким же образом лишился 28 тысяч.
По делу уже арестовали более 40 человек. Им вменяют кражи, вымогательство и мошеннические действия. Ущерб оценивается в более чем четыре миллиона рублей.